Malpensa non è una realtà in crisi | quindi non sfrutti i lavoratori

(Di martedì 13 novembre 2018) A distanza di pochi mesi sono tornato a, nell’aeroporto dove mesi fa avevo denunciato assieme al sindacato Cub il pesante precariato, la filiera delle cooperative e l’abuso dei contratti somministrati. Con Renzo Canavesi avevamo mostrato (ci sono ancora i video) i tabulati dove le caselle del lavoro a tempo determinato sono vere e proprie caselle di contratti necessari,a tempo indeterminato. Da allora ad oggi abbiamo un decreto dignità che a questo punto non consentirà più a nessuno di bypassare i contratti pieni con contratti a tempo o… light. Ac’è un sistematico sfruttamento di personale che la nuova società – Airport handling – e pure la società di gestione, Sea, fanno finta di non vedere. Soprattutto nella parte Cargo dove operano soggetti come Alha o le cooperative che marcherò a uomo contro ogni tentativo di aggirare gli effetti del ...