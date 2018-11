M5s vs stampa | facile attaccare un giornalismo in avanzato stato di decomposizione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Se il governo in carica cercava un modo sbagliato per iniziare uno scontro con i giornalisti e il sistema dei media, allora lo ha trovato al primo colpo. Insulti e sparate sono cadute di stile e funzionano bene per compattare una categoria che più debole, divisa e in crisi d’identità non si può. Certamente non per mettere in evidenza cosa non va nell’informazione italiana. Quello delè un paradosso: nell’era dove tutto è informazione, l’informazione tout court non vale più nulla, i giornali chiudono e il numero di giornalisti è in rapido declino. In Italia lodi putrefazione di questa attività è ben: in dieci anni le testate hanno (più che) dimezzato il numero delle copie vendute e dei redattori, la stragrande maggioranza dei giornalisti svolge l’attività senza contratto, con pagamenti a pezzo oppure – semplicemente – scrive a titolo volontario. In ...