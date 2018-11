M Il figlio del secolo di Antonio Scurati | “Mussolini | genio del nulla che ci portò alla

Chiara Ferragni mamma triste su Instagram : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». La risposta della giornalista del Tg5 è una lezione di vita : Lontana da suo figlio, in viaggio, Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto alle mamme: «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». Lei è spesso via per lavoro e...

Gf Vip - Jane in lacrime per la lettera del figlio : "Non sono arrabbiato con te" : L'attrice, molto tesa per quanto accaduto in Casa le scorse settimane, è scoppia in un pianto liberatorio in diretta dopo...

Gf Vip - Jane riceve la lettera del figlio : "Elia mi sembra simpatico e rispettabile" : Grandi emozioni sono state protagoniste della diretta del 12 novembre del Grande Fratello Vip : a centro dell'attenzione, oltre alla lite che ha coinvolto le gemelle Provvedi ed Alessandro Cecchi ...

Il figlio di Nedved pubblica una foto con Pogba e alimenta i sogni di mercato del popolo juventino : Un'operazione ad oggi complicatissima a causa dei costi, tra cartellino e ingaggio ma, incalzato dai media italiani al termine della partita della scorsa settimana, il campione del mondo non ha ...

Lite alla partita del figlio - Daspo di tre anni al papà : UDINE. L'avevavo giurato le due società calcistiche che questa vicenda sarebbe stata esemplare. E così è stata la punizione. Tre anni di Daspo al papà del ragazzino che durante una partita di calcio ...

GF Vip - Jane Alexander in lacrime per la lettera del figlio Damiano : GF Vip, decima puntata e doppia eliminazione. Fuori la ‘vecchia guardia’ dalla Casa: prima Alessandro Cecchi Paone e poi, a sorpresa, Ela Weber. Entrambi erano entrati nel reality ‘in corsa’, insieme a Maria Monsè, ma come spesso accade il gruppo, già unito, li ha fatti fuori uno dopo l’altro. E ora in nomination sono finiti altri due concorrenti adulti, gli ultimi rimasti praticamente: Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Ma solo lunedì prossimo ...

«Legittimo il licenziamento della dipendente Ikea con il figlio disabile a carico» : Non è stato un comportamento discriminatorio il licenziamento di Marica Ricutti, l’ex dipendente Ikea con un figlio a carico disabile. Anche in appello, il giudice del lavoro, Silvia Ravazzoni, boccia l’impugnazione della donna, finita sulle prime pagine della cronaca, oltre un anno e mezzo fa, per un licenziamento che aveva scosso l’opinione pubbl...

Gf Vip 3 - lettera del figlio a Jane Alexander : "Elia mi sembra simpatico e rispettabile" : Nonostante qualche settimana fa il suo compagno le avesse chiesto ufficialmente di sposarla, Jane Alexander ha capitolato davanti alle lusinghe dell'ex velino Elia Fongaro. Una volta uscito dalla casa, l'attrice si è chiesta se il ragazzo la stesse ancora pensando. Intanto però ha ricevuto una risposta dal figlio.Ecco cosa ha scritto alla madre: Cara mamma, ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze. Mi manchi un ...

Grande Fratello Vip 2018 - Lory Del Santo scoppia in lacrime : alla morte del figlio - alcuni familiari l’hanno massacrata : Lory Del Santo Ci è voluto quasi un mese e mezzo di permanenza nella Casa di Grande Fratello Vip, ma alla fine Lory Del Santo è riuscita a lasciarsi andare perdendo il tradizionale autocontrollo. Parlando con Andrea Mainardi, Ivan Cattaneo, Giulia Provvedi e Francesco Monte, oggi è scoppiata in un pianto liberatorio quando ha cominciato a raccontare dello scarso sostegno ricevuto da alcuni familiari, di cui non rivela l’identità, in occasione ...

Confermato il licenziamento della mamma con un figlio disabile - per il giudice ha ragione Ikea : La mamma licenziata perché non riusciva a rispettare i turni di lavoro ha perso la sua battaglia contro Ikea. Il giudice del lavoro di Milano ha infatti Confermato il licenziamento di Marica Ricutti. Il provvedimento dell'azienda di cui era dipendente non sarebbe, secondo il giudice discriminatorio, perché "i fatti disciplinarmente rilevanti contestati dalla datrice di lavoro sono pienamente confermati". Subito dopo il ...

Coppia chiama il figlio Adolf Hitler - padre lo culla vestito da membro del Ku Klux Klan : La Coppia, formata da un 22enne e una 38enne, condannata da un tribunale britannico per aver fatto parte di una organizzazione di estrema destra e neonazista che tenta di diffondere le idee della supremazia bianca in tutto il Regno Unito.Continua a leggere

Scherzi a parte - il video dello scherzo a Barbara D’Urso rimosso dalla rete : svelava qualcosa di troppo sul figlio : Che fine ha fatto il video dello scherzo a Barbara D’Urso? Anche Barbarella infatti, è caduta nella rete del programma di Canale 5 Scherzi a parte ma il video è stato prima caricato su Mediaset Play e poi subito cancellato da tutte le piattaforme online. Dietro lo scherzo c’era il figlio Emanuele che aveva organizzato una finta festa nella loro casa di campagna, a cui la madre è molto affezionata. Una decisione imposta dal fatto che, ...