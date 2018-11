L' universo videoludico saluta l' iconico Stan Lee

eurogamer

: Anche l'universo videoludico ricorda l'incredibile Stan Lee! #RIPStanLee - Eurogamer_it : Anche l'universo videoludico ricorda l'incredibile Stan Lee! #RIPStanLee - daniele2043 : @CarloCalenda Il problema non è mai lo strumento, ma l'utilizzo, a me pare piuttosto evidente che i suoi amici manc… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Nella giornata di ieri, 12 novembre,ley Martin Lieber ci hati per sempre alla veneranda età di 95 anni. L'Lee ha scritto l'ultima pagina della propria vita piena zeppa di successi e di una marea di fan che non possono che ringraziare la mente creativa di quest'uomo nativo di New York.Lee è per molti sinonimo di fumetto, sinonimo di Marvel, sinonimo (insieme a nomi come Jack Kirby, Steve Ditko e al fratello Larry Lieber) di Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, i Fantastici 4, Daredevil, Pantera Nera, gli X-Men, Ant-Man, Iron Man e Thor ma anche sinonimo di camei sempre folli e sorprendenti all'interno dei film del Marvel Cinematic Universe.Tutti gli appassionati di fumetti e film non potranno che ricordare con affetto un uomo che anche moltissime personalità dell'industria videoludica hanno deciso di celebrare.Read more…