L' Unità a Lele Mora | anzi no | è giallo sulla vendita | e Sapelli insorge in Tv

"Ci opporremo con tutte le forze contro l'operazione Lele Mora". Il cdr dell'Unità sulle barricate : "Apprendiamo con sollievo che le notizie diffuse ieri da Lele Mora, ospite della trasmissione 'Stasera Italia' di Barbara Palombelli in onda su Rete4, circa l'avvenuta acquisizione della testata l'Unità da imprenditori 'non italiani e non europei' suoi amici, sono completamente destituite di fondamento, come ha ribadito la società editrice Piesse con un comunicato dove annuncia querela nei confronti di Mora qualora continuasse a ...

Lele Mora annuncia che sarà il direttore de L’Unità : Nel corso della puntata di “Stasera Italia”, in onda lunedì 11 novembre alle 20.30 su Retequattro, Lele Mora, l’ex manager dei vip che ha fatto tanto parlare di sé anche per il suo rapporto con Fabrizio Corona, ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L’Unità: «Ci sono degli investitori stranieri – non europei, non italiani – che credono nella mia persona. L’Unità è già stata comprata da due gruppi di “Signori” ...

