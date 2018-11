Udinese - ufficiale : esonerato Velazquez - è Nicola il nuovo allenatore : Udinese Calcio comunica di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale. Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo ...

L’Udinese ha esonerato Julio Velazquez e lo ha sostituito con Davide Nicola : L’allenatore di calcio spagnolo Julio Velazquez è stata esonerato dall’Udinese dopo l’ultima sconfitta subita in campionato contro l’Empoli. Il nome del suo sostituito è già stato ufficializzato dalla società: si tratta di Davide Nicola, fino allo scorso dicembre allenatore del Crotone

Serie A - l'Udinese esonera Velazquez : 20.09 Salta la quinta panchina in Serie A: lo spagnolo Julio Velazquez non è più il tecnico dell'Udinese. Lo ha comunicato il club friulano,che ha deciso per l'esonero dopo i pessimi risultati della squadra, attualmente quart'ultima con 9 punti in 12 giornate. Già pronto il suo sostituto,ossia Davide Nicola, autore due stagioni fa di un incredibile salvezza alla guida del Crotone. Il 45enne allenatore piemontese ha siglato un contratto con ...

