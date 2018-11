Luciana Lettizzetto scatenata prende in giro Salvini e la Isoardi ma anche Asia Argento

blogitalia.news

: Io fossi in Trenitalia dopo questa sera ingaggerei Luciana Lettizzetto per il prossimo promo! Fantastica! #CheTempoCheFa

(Di martedì 13 novembre 2018)come al solito si diverte are inin modo ironico personaggi noti UnaLittizzetto, quella che ha tenuto banco al consueto monologo a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 1 della domenica sera. La Littizzetto, ovviamente, ha parlatodi gossip, riservando un paio di battute sulle due coppie – o ex coppie – più chiacchierate del momento:e Fabrizio Corona e Matteoed Elisa, freschi di rottura. E sulla prima coppia, la Littizzetto ha affermato: “, ma tra tutti i walter che ci sono proprio Corona dovevi scegliere? In confronto Morgan è un chierichetto”. Dunque, su: “Il Paese è in subbuglio per la separazione della. Sarà stata la manina? Era nel contratto di governo?”. LEGGI: Matteofrecciatina ad ...