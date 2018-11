Lucca Comics & Games | svelate le date per l' edizione 2019

Lucca Comics & Games - per i 40 anni di RanXerox una RTX2080Ti di NVIDIA diventa un’opera firmata da Tanino Liberatore : Sappiamo bene che nel 2018 l’arte non ha più i confini di una tela o di una parete. Tra installazioni e performance l’arte valica ogni limite creando nuove possibilità e incontri inaspettati. È così che, ad esempio, il fumetto, considerato una delle dieci arti maggiori, incontra il videogioco, candidato da anni a diventare arte vera e pura. Dove, se non al Lucca Comics&Games, può avvenire la fusione di due mondi che spesso immaginiamo ...

Kingdom Hearts 3 : il trailer di Rapunzel e la presentazione a Lucca Comics : uno dei vari esempi è nel mondo de I Pirati dei Caraibi dove la Keyblade si trasforma in una lancia a partire da un timone e in una bandiera, con la possibilità di evocare una specie di kraken d'...

Kingdom Hearts 3 : il trailer di Rapunzel e la presentazione a Lucca Comics : Square Enix e Disney hanno svelato un nuovo trailer dell’attesissimo Kingdom Hearts 3 per introdurci al magico Regno di Corona: il video è stato mostrato in anteprima al Lucca Comics & Games lo scorso fine settimana ed è basato sul film d’animazione Rapunzel – L’intreccio della torre. Quando Rapunzel abbandona per la prima volta la misteriosa torre in cui è rinchiusa con l’aiuto del furfante Flynn Rider, Sora, Paperino e Pippo ...

Lucca Comics & Games 2018 si chiude con 251.000 biglietti venduti : Molto amati anche gli spettacoli, che hanno offerto una visione che integra il mondo Comics: esperimento assai riuscito lo spettacolo teatrale "Kobane Calling On Stage", adattamento della ...

Francesco Motta e Matteo Berton a «Lucca Comics 2018» : canzoni disegnate - : ... il primo ha portato a casa due Targhe Tenco con i suoi due primi dischi, mentre il secondo realizza illustrazioni che vengono pubblicate in tutto il mondo e che l'hanno portato a vincere anche le ...

Diego Luna al Lucca Comics 2018 con Narcos Messico come ne “Il Padrino” : “È una serie sul potere” : La prima volta di Diego Luna al Lucca Comics 2018 con Narcos Messico in anteprima per il pubblico italiano a pochi giorni dal debutto su Netflix è stata un'esperienza unica. L'attore, noto ai più per il ruolo in Rogue One: A Star Wars Story, è diventato il cattivo principale del nuovo capitolo della saga di Narcos, che dopo aver raccontato gli anni della Colombia martoriata dal terrorista Pablo Escobar e dai suoi rivali del cartello di Cali si ...

Lucca Comics & Games 2018 : all'asta per beneficenza una Nvidia RTX 2080Ti unica al mondo : Tra i padiglioni del Lucca Comics & Games di quest'anno non è stato strano trovare quello di Nvidia, che quest'anno si è presentata non più come ospite di altri marchi bensì come espositore vero e proprio. Con il lancio della nuova serie lo scenario è stato infatti utile per presentare anche al pubblico della fiera la linea di schede video 20XX che ha settato un nuovo standard per tutta l'industria. L'abbiamo vista in azione su build custom ...

Lucca Comics & Games : il videogioco sempre più protagonista nell'edizione 2018 : Chiusa da poco la 52° edizione di Lucca Comics & Games, oltre 251 mila i biglietti strappati. Tante le sorprese e le attività dedicate alle migliaia di visitatori che hanno invaso le strade del centro storico lucchese, in particolare tutti gli appassionati di videogiochi hanno potuto godere di questi 5 giorni all'insegna del divertimento e del gioco.Si parte da TIM, grande protagonista della kermesse toscana, che ha organizzato tornei di ...

Lucca Comics - le novità di 'Freak & Chic' : ... 'È lo spin off di Squillo, il mio primo gioco da tavola che è diventato un top seller - spiega Casto - le meccaniche sono le stesse, ma a differenza del suo predecessore è ambientato nel mondo di ...

Kingdom Hearts III - il trailer di Lucca Comics Games esplora il mondo di Rapunzel : Nel filmato sottostante difatti, Sora e compagnia si tuffano nel mondo di Rapunzel , ora noto con il suo titolo ufficiale: Kingdom of Corona . Nuovi nemici e alleati si mostrano agli occhi dei nostri ...

Lucca Comics & GAMES 2018 - Fabio Guaglione scrittore : In termini di scrittura, dall'high concept in stile "Mine" ad una saga di romanzi ci passa un mondo. Come si riesce a rimbalzare tra forme così differenti? Cercando di non anteporsi al medium. E' ...

«Lucca Comics and Games 2018» : i travestimenti e cosplayer più folli - : La nostra selezione vuole mostrarvi il mondo più fantasioso del travestimento. Più sono folli, più ci piacciono. I travestimenti più belli del «Lucca Comics and Games 2018» Schermo intero Il cast del ...