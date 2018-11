Luca Cardillo visitato negli Usa | il tumore avanza | la gamba destra dovrà essere amputata

La sorella di Luca Cardillo - affetto da tumore alla gamba : “Per te abbiamo fatto l’impossibile” : "Quando ti hanno mandato a casa definitivamente, non sapevo come reagire vedendoti stanco, distrutto e con le lacrime agli occhi. Ti hanno detto che non c’era più nulla da fare, che avevano tentato l’impossibile e un giorno ho pensato di tentarlo io l’impossibile e l’ho fatto per ritrovare quel che di te si era perso" ha scritto Lidia a suo fratello Luca Cardillo, affetto da osteosarcoma e da metastasi polmonari.Continua a leggere

Luca Cardillo - affetto da tumore maligno alla gamba - arrivato in Usa : bene la prima visita : A Luca Cardillo, nel corso della prima visita negli USA, è stato spiegato che "la situazione resta grave" e che non può sperare in una guarigione totale. Il team medico in questi giorni valuterà se esistono altre terapie, di tipo sperimentale, da adottare nel suo caso. In altre parole, se il suo corpo è in grado di sopportarle.--Luca Cardillo, il 23enne affetto da osteosarcoma alla gamba destra e da metastasi polmonari, è stato visitato all'MD ...

Una speranza per Luca Cardillo : vola negli Usa per salvarsi dal tumore maligno alla gamba : Un sogno che è diventato realtà solo grazie alla generosità dei lettori che in queste settimane hanno donato la bellezza di oltre 300mila euro. Un viaggio molto costoso: dal volo di quasi 100mila euro alla visita di 23mila euro passando per il costo di un'eventuale operazione alla gamba. Una gara di solidarietà che ha permesso a Luca di tornare a sperare e sorridere.Continua a leggere

Luca Cardillo - visita negli Usa per tumore inoperabile / Video - visibilità per le Iene ora c'è una speranza : Luca Cardillo ora ha una speranza per il suo tumore inoperabile, volerà negli Stati Uniti per una visita specialistica alla gamba dopo la visibilità data da Le Iene Show.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Luca Cardillo - affetto da tumore maligno - il 7 novembre verrà visitato negli Usa : Sarà l'MD Anderson Cancer Center di Houston in Texas a dare l'ultima speranza di guarigione a Luca Cardillo, 23enne affetto da tumore maligno alla gamba destra e da metastasi polmonari. A Fanpage.it il giovane siciliano aveva lanciato un appello per chiedere a tutti gli italiani di donare un piccolo contributo. E il primo ostacolo è riuscito a superarlo: partirà il 6 novembre.Continua a leggere

La musica italiana per Luca Cardillo - la raccolta fondi condivisa da Tiziano Ferro - Emma - Ermal Meta e molti altri : Luca Cardillo è un ragazzo siciliano colpito da una forma rara di tumore. Luca Cardillo è stato colpito da un Osteosarcoma e da quel momento la sua vita è cambiata, costretto a letto senza la possibilità di svolgere le più comuni azioni quotidiane. Sua sorella, Lidia Cardillo, ha divulgato su YouTube un video in cui è suo fratello stesso a spiegare la malattia e a raccontare quanto avvenuto ma soprattutto di cosa ha bisogno: Luca ha bisogno ...

Luca Cardillo - COLPITO DA OSTEOSARCOMA/ Video appello di Alessandro Borghi : raccolta fondi per cura negli Usa : LUCA CARDILLO, COLPITO da OSTEOSARCOMA ad una gamba: lanciata raccolta fondi per intervento negli Stati Uniti. Video appello Alessandro Borghi su Instagram: “Aiutiamolo a curarsi”(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:05:00 GMT)