Lotta greco-romana | Mondiali Under 23 Bucarest 2018 | Jacopo Sandron out al primo turno

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili domina all’esordio ed accede agli ottavi di finale nei -97 kg : Parte bene l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest, con Nikoloz Kakhelashvili che ha brillantemente superato il primo turno dei -97 kg della greco-romana ed ora attende uno tra il polacco Kurniczak ed il greco Zarifes agli ottavi di finale. L’italo-georgiano ha avuto la meglio con lo score finale di 4-0 del kirghizo Uzur Dzhuzupbekov evidenziando una buona ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Niente ripescaggio per Riccardo Vito Abbrescia : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche eliminatorie e semifinali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 77 kg fuori ai quarti Riccardo Vito Abbrescia, ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia eliminato nei quarti di finale dei 77 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, dopo aver superato l’ucraino Elmar Nuraliiev, viene eliminato ai quarti di finale, dall’indiano Sajan Sajan. Ancora una volta la contesa per l’azzurro parte in salita, con l’indiano capace di marcare il ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia passa ai quarti di finale nei 77 kg : Iniziano bene per l’Italia i Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, supera l’ucraino Elmar Nuraliiev e passa ai quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra l’iraniano Seyedmohammad Seyedali Choobchian Langeroudi e l’indiano Sajan Sajan. La contesa per ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : la Russia chiude in bellezza la rassegna iridata con un tris di ori nella greco-romana : I Campionati del Mondo 2018 di Lotta di Budapest si sono ufficialmente conclusi con la disputa delle finali delle ultime tre categorie della Lotta greco-romana. Un’ultima giornata a dir poco sensazionale per la Russia, che si porta a casa un tris di medaglie d’oro pazzesco nei 77, 97 e 130 kg rispettivamente con Aleksandr Chekhirkin, Musa Evloev e Sergey Semenov. Partiamo dai -77 kg, in cui Aleksandr Chekhirkin ha sconfitto ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : assegnati altri tre titoli iridati nella greco-romana. Kakhelashvili fuori al primo turno nei -97 kg : Nell’ottava e penultima giornata dei Campionati del Mondo di Lotta 2018 in corso di svolgimento a Budapest sono stati assegnati altri tre titoli nella greco-romana nelle categorie 60, 67 e 87 kg. Sono cominciati anche gli ultimi tre tabelloni della rassegna iridata, che si concluderanno domani con i ripescaggi e le finali dei 77, 97 e 130 kg. L’ultimo azzurro impegnato in Ungheria, Nikoloz Kakhelashvili è stato estromesso dalla Lotta ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : nei 97 kg subito fuori Nikoloz Kakhelashvili : Brutte notizie per l’Italia nella penultima giornata dei Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria, nella greco-romana, categoria 97 kg, l’azzurro Nikoloz Kakhelashvili è stato eliminato ai sedicesimi dall’armeno Artur Aleksanyan, che lo ha rimontato e battuto ai punti per 5-1. Ora il Lottatore italiano può sperare solamente nei ripescaggi per la medaglia di bronzo. L’azzurro era partito bene ed aveva approfittato della ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : assegnati i primi quattro titoli della greco-romana. Out Parisi e Sanfilippo : La settima giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) è andata in archivio con l’assegnazione dei primi quattro titoli della Lotta greco-romana nelle categorie 55, 63, 72 e 82 kg. Sono cominciati i tabelloni di altre tre categorie di peso (60, 67, 87 kg) in cui sono stati eliminati i due azzurri in gara. Fabio Parisi è stato eliminato al primo turno dei -87 kg dal bielorusso Kuliyeu mentre ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio Sanfilippo eliminato agli ottavi nei 67 kg : Si ferma agli ottavi la corsa di Ignazio Sanfilippo ai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, l’italiano è stato nettamente sconfitto negli ottavi, venendo schienato dal nipponico Tsuchika Shimoyamada dopo neppure un minuto e mezzo, quando era già in svantaggio per 0-8. L’incontro si era messo subito male per l’azzurro, che dopo 27″ era stato spinto fuori dall’avversario, che ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio Sanfilippo supera i sedicesimi nei 67 kg : Finalmente buone notizie per l’Italia dai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, Ignazio Sanfilippo ha dominato il suo incontro dei sedicesimi, schienando il boliviano Yerko Fidel Cadtro Fernandez dopo circa un minuto e mezzo, quando era già in vantaggio 9-0. L’incontro si era messo subito bene per l’azzurro, che dopo 24″ aveva spinto fuori l’avversario, guadagnando i primi ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Fabio Parisi esce ai sedicesimi negli 87 kg : Si ferma ai sedicesimi la corsa di Fabio Parisi ai Mondiali di Lotta: a Budapest nella greco-romana, categoria 87 kg, l’azzurro è stato battuto all’esordio dal bielorusso Radzik Kuliyeu. Dopo aver a lungo condotto la contesa, l’azzurro si è fatto sorprendere ed ha subito lo schienamento. Nella prima metà di gara Parisi era passato in vantaggio per 1-0 a 4’42” e nella successiva fase di Lotta a terra aveva allungato ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : assegnati altri quattro titoli. Iniziati i match di greco-romana : Si conclude la sesta giornata dei Mondiali di Lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati quattro titoli in ambito femminile e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani nella greco-romana. Oggi nessun italiano era in gara. Il nostro medagliere è fermo ad una medaglia di bronzo. Lotta FEMMINILE Nei 50 kg oro alla nipponica Yui Susaki che in finale batte l’azera Mariya Stadnik, mentre le medaglie di bronzo vanno ...

Lotta greco-romana - la Toscana dell'aretino Stopponi quinta al Trofeo Coni : Dopo le premiazioni il Dt regionale commenta "una splendida esperienza per questi giovani Atleti che li avvicina ancora di più a stringere amicizia in nome dello Sport e del Fair Play. Tra poco ...