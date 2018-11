Liverpool | Alisson | “Non sono soddisfatto del mio rendimento”

Roma - Olsen : il portiere ora è sugli scudi - mentre Alisson a Liverpool... : Se il campo racconta che Perotti può recuperare in vista della Sampdoria, mentre De Rossi è difficile che ce la faccia, la curiosità che dà il segno di un mondo che sta cambiando arriva dai portieri. ...

Alisson - errore in Stella Rossa-Liverpool e critiche : per i tifosi diventa 'Alissius' : Quando Alisson diventa... Alissius . Un déjà-vu tutt'altro che piacevole per i tifosi del Liverpool che, meno di un anno fa, hanno perso la finale di Champions a causa degli errori del portiere ...

Liverpool - Alisson super : 6 clean sheets in Premier - solo Cech meglio di lui nel 2004 : In attesa dell'Arsenal impegnato nel Monday Night contro il Leicester, la bagarre resta d'attualità ai vertici della Premier League . Se il Chelsea strappa un punto al 96' contro lo United registrando ...

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Gran botta di Milik da lontano - Alisson è presente : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

Roma - Alisson : “Quando sono andato via ho pianto - ma Liverpool è un passo avanti” : Torna a parlare Alisson. L’ex portiere della Roma lo ha fatto tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi della Roma che lo hanno sostenuto nella stagione della consacrazione. Alisson ha inizialmente parlato del doloroso addio ai colori giallorossi:“Lasciare Roma è stato difficile. […] L'articolo Roma, Alisson: “Quando sono andato via ho pianto, ma ...

Liverpool - Alisson torna in Italia per sfidare il Napoli : 'Ho pianto quando ho lasciato Roma' : Ma chi sono i portieri più forti al mondo? "Sono tra i primi. Insieme a Ter Stegen, Oblak e De Gea. Ma se resti fermo, gli altri ti scavalcano. Le graduatorie cambiano partita dopo partita, bisogna ...

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...

Chelsea-Liverpool - sfida tra Kepa e Alisson : i due portieri più costosi di sempre : Chelsea-Liverpool, pronti per il secondo round. Dopo la vittoria di Sarri nel terzo turno di Coppa di Lega, le due squadre si ritrovano l'una contro l'altra. Lo faranno oggi, con calcio d'inizio ...