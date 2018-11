LIVE Scacchi | Caruana-Carlsen in DIRETTA | Mondiali 2018 | gara-4 in tempo reale Arriva

LIVE Caruana-Carlsen scacchi - Mondiale 2018 in DIRETTA : 13 novembre - norvegese col vantaggio del Bianco : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valevole per il titolo Mondiale di scacchi che oppone Magnus Carlsen a Fabiano Caruana. Nelle prime tre partite il norvegese e l’italoamericano non sono riusciti a prevalere l’uno sull’altro, perciò il punteggio è di 1,5-1,5 con tre patte. Da quando il format della sfida iridata è quello delle 12 partite a cadenza regolare (con spareggi a tempo veloce ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA : 12 novembre - equilibrio sovrano! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza partita del terzo incontro del Mondiale 2018 di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno pattato le prime due partite. Ben diverse sono state le modalità in cui, venerdì e sabato, si è giunti all’equa divisione del punto, che consente alla sfida di ripartire oggi sull’1-1. Nella partita di venerdì i primi due ...

LIVE Caruana-Carlsen scacchi - Mondiale 2018 in DIRETTA : partita patta anche nella seconda sfida! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, oggi sabato 10 novembre è in programma la seconda partita tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Ieri i due Grandi Maestri, che occupano anche le prime due posizioni del ranking FIDE, si sono dati battaglia per sette ore e 114 mosse prima di decidere per una patta: l’italoamericano è riuscito a rimontare una difficile situazione di scacchiera e a fermare il norvegese che ...

