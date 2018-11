LIVE Italia-Francia pallanuoto | Europa Cup 2019 in DIRETTA | 9-3 a fine terzo quarto

LIVE Italia-Francia pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 8-1 a metà gara. Grande prova del Settebello! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto tra Italia e Francia: stasera alle ore 20.00 ad Imperia l’Italia della pallanuoto maschile ospita i transalpini nel match valido per la seconda giornata della competizione. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.L’Italia ha ...

Radio Italia LIVE torna su Real Time : ecco quando : Radio Italia Live torna su Radio Italia, Radio Italia Tv e Real Time con una serie di imperdibili appuntamenti Live in onda da Dicembre Ci siamo: la musica Live torna ad accendersi con i Radio Italia Live. La trasmissione dedicata alla musica Italiana e ai suoi protagonisti, prodotta e Realizzata da Radio Italia, torna da martedì 13 novembre su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito RadioItalia.it. Come sempre il programma sarà ...

Tutti gli ospiti di Radio Italia LIVE da Benji e Fede ad Elisa - al via il 13 novembre con Guè Pequeno : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Italia Live nella nuova edizione che parte oggi, martedì 13 novembre. Stasera si inizia con Guè Pequeno per proseguire il 20 novembre con Luca Carboni e con Benji e Fede il 27 novembre. I Tiromancino saranno ospite della puntata in onda il 4 dicembre e i Thegiornalisti di quella in programma per l'11 dicembre. A seguire, Loredana Bertè sarà in TV il 18 dicembre ed Elisa sarà la prima protagonista del ...

Roberto Scaramella nuovo partner italiano di OLIVEr Wyman : Roberto Scaramella è il nuovo partner italiano di Oliver Wyman, società americana di consulenza globale. Scaramella, Presidente ENAV fino alla scorsa settimana , da cui si è dimesso per assumere ...

Torna 'Radio Italia LIVE' - anticipazioni : Gue Pequeno e tutti i protagonisti della stagione : Dal 13 novembre la nuova edizione della trasmissione dedicata alla musica Italiana e ai suoi protagonisti, prodotta e...

Italia - le parole di Roberto Mancini in conferenza LIVE : LIVE 14:41 12 nov Cosa pensi del gesto di Mourinho? Non ha fatto niente di eccezionale, ma noi dobbiamo migliorare su questa cosa degli insulti. 14:41 12 nov Proverete a dare continuità alla gara con ...

DeLIVEroo - tre anni in Italia : in 30 città e addetto numero 100 : Roma, 12 nov., askanews, - Deliveroo festeggia il terzo compleanno in Italia con l'assunzione numero 100 nel nostro Paese, la 30esima città raggiunta dal servizio di consegna di cibo dai migliori ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 11 novembre. TRIS DI BRONZI AZZURRI! Italia sul podio nel kata a squadre ed nel kumite maschile : TRIS DI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. A Madrid gli azzurri vogliono regalare ancora grandi emozioni a tutti i tifosi Italiani. Infatti sul tatami spagnolo si svolgeranno le ultime prove a squadre e i nostri portacolori saranno impegnati in tre finali per il bronzo: nel kata maschile e femminile e nel kumite maschile. L’Italia è pronta ad aumentare ulteriormente il proprio ...

LIVE. Boca-River : tempesta a Buenos Aires - Superclásico a rischio? Ultima ispezione alle 19 italiane : 18:03 Nuova ispezione alle 15 in Argentina, le 19 in Italia, "Le autorità della Conmebol faranno una nuova ispezione attorno alle 15 per prendere la decisione finale sulla partita - riferisce Tyc ...

LIVE Italia-Georgia rugby - Test Match in DIRETTA : 0-0. Gli azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia: oggi pomeriggio alle ore 15.00 a Firenze toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una Test Match molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il ...