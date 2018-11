Lite alla partita del figlio - Daspo di tre anni al papà : Il fatto a settembre in un comune della Bassa friulana. Il genitore aveva sferrato un pugno a un altro

Black Knight - il satelLite “alieno” che ruota intorno alla Terra : C’è qualcosa che gira sulle nostre teste che non è un satellite, un detrito, forse. Ci sono più di 14.000 oggetti in orbita sopra di noi. Ogni tanto di qualcuno se ne perde il controllo, cade sulla Terra disintegrandosi nell’atmosfera. Si inizia a parlare, già da qualche anno di immondizia, orbitante (il 78% dei satelliti spediti nello spazio non è più funzionante). Qualcosa anche di pericoloso nelle missioni spaziali. Ce ne è ...

Trump - furiosa Lite in diretta con il giornalista della Cnn : “Nemico del popolo”. Sospeso l’accredito alla Casa Bianca : Duro battibecco tra Donald Trump e il corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca Jim Acosta, durante la conferenza stampa del presidente sull’esito delle elezioni di metà mandato. Quando il giornalista ha ricordato come la carovana di migranti sia composta da povera gente e di come il tycoon l’abbia dipinta durante la campagna elettorale, Trump è sbottato di fronte all’insistenza di Acosta: “Tu sei un maleducato, un ...

Asia Argento scrive alla mamma dopo la Lite : "Lo so che sei preoccupata per me" : Nelle ore scorse, Daria Nicolodi aveva denunciato via Twitter di aver ricevuto insulti da parte della figlia a causa della...

Conto alla rovescia per lancio di MetOp-C - il satelLite meteorologico europeo per previsioni più precise : Partito il Conto alla rovescia per il lancio del terzo satellite meteorologico in orbita polare, MetOp-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina, alle 01:47 ora italiana, MetOp-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satelliti MetOp ha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle ...

Calcio - Qualificazioni Europei Under 17 : gli azzurrini travolgono 3-0 la Croazia e passano alla fase éLite da primi nel girone : La Nazionale italiana Under 17 di Calcio ha battuto 3-0 la Croazia, chiudendo così a punteggio pieno la prima fase di qualificazione agli Europei. La squadra di Carmine Nunziata, dopo aver travolto Andorra 7-0 e poi l’Armenia 3-0, ha fatto valere la propria superiorità anche al Gradski stadion di Sinj contro i padroni di casa. A sbloccare il risultato è stato ancora una volta Nicolò Cudrig, che al 34’ ha realizzato la quarta rete del torneo. Gli ...

Europei Under 17 : l'Italia batte 3-0 la Croazia e vola alla fase ÉLite : ROMA - Tre su tre. Al Gradski stadion di Sinj , la Nazionale Under 17 vince 3-0 contro i padroni di casa della Croazia e conclude questa prima fase di qualificazione agli Europei di categoria con un ...

Alla scoperta di Notifiche Smart su Huawei P8 Lite 2017 per la loro perfetta gestione : Ci sono alcuni piccoli segreti all'apparenza banali, ma che allo stesso tempo potrebbero migliorare in modo apprezzabile il modo in cui siamo soliti utilizzare ogni giorno il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, almeno stando alle notizie che ho raccolto per voi di recente. Al dì là di alcuni ritardi relativi al rilascio di determinate patch, come abbiamo avuto modo di notare di recente con il mancato aggiornamento di fine ottobre per coloro che ...

Ennesimo Cassano show : “riparto (forse) dalla Sampdoria” - poi le staffilate ad Icardi e la Lite con Mazzarri : Antonio Cassano ha raccontato stralci della sua carriera davvero esilaranti, quanto accaduto con Mazzarri ha davvero dell’incredibile Antonio Cassano, dopo un test fallito alla Virtus Entella, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Dopo il ritiro dal calcio, quali saranno i prossimi progetti di Fantantonio? Il barese lo ha spiegato al Secolo XIX: “Mi piacerebbe restare nel calcio, sì. E mi piacerebbe farlo in prima linea, ...

Altro colpo alla batteria di Huawei P9 Lite : situazione e consigli oggi 30 ottobre : Tempo di primi bilanci in questi giorni per gli utenti in possesso di un Huawei P9 Lite, indipendentemente dal fatto che in questi due anni abbiate deciso di puntare su modelli no brand o marchiati TIM. Come vi abbiamo riportato a più riprese, infatti, il produttore ha dato il via alla distribuzione di nuovi aggiornamenti e, in attesa che anche altre versioni del dispositivo possano imbattersi nella patch di settembre (se non quella successiva), ...

Fabrizio Corona - Lite con Ilary Blasi/ L'ultima provocazione alla conduttrice del GF Vip (e a Silvia Provvedi) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi: “Silvia Provvedi si faccia un'esame, ha dei grandi problemi”. L'ex re dei paparazzi ha parlato a iLoft dell'incontro al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Monte esce dalla Casa. In puntata Lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Grande Fratello Vip 2018 - Monte esce dalla Casa per un controllo medico (e poi rientra). In puntata Lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Maltempo Calabria - piogge torrenziali e allagamenti a Crotone : “Non uscite di casa - saLite ai piani alti” [VIDEO] : La fase di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità. “Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la ...