L' Italia sfida la Ue | manovra blindata

Dal Def 2018 allo stop di Bruxelles - i round della sfida tra Italia e Ue sui conti pubblici : Ricorda che già la la Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento del Documento di economia e di finanza, Def,, chiarisce che il governo prevede di discostarsi dal sentiero di aggiustamento strutturale ma ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia sfida l’Australia - i Wallabies ai raggi X : Secondo fondamentale appuntamento nei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di Rugby che, dopo aver battuto la Georgia a Firenze, nello scontro più importante del mese, ora dovrà rimboccarsi le maniche ed affrontare le due super potenze dell’Oceania: sabato a Padova c’è l’Australia, la settimana successiva all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks. Non sarà assolutamente una sfida facile ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della sciabola maschile. Eli Dershwitz sfida i coreani - l’Italia punta su Curatoli e Berré : Questo fine settimana ad Algeri inizierà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Nell’ultimo atto della scorsa stagione, i Mondiali di Wuxi, era arrivata una doppietta della Corea del Sud che aveva conquistato il titolo individuale con Kim Junghwan e quello a squadre davanti all’Italia, che non riuscì però a brillare altrettanto nel torneo individuale. Nella nuova stagione i riflettori saranno puntati sul 23enne ...

Pallanuoto – Europa Cup : l’Italia di Campagna pronta per la sfida contro la Francia : Il Settebello pronto per la sfida di Europa Cup contro la Francia: appuntamento martedì alle 20.00 Secondo impegno ufficiale stagionale della nazionale di Pallanuoto in Europa Cup. Dopo l’esibizione contro le All Stars, avvenuta in occasione dei festeggiamenti del centenario alla piscina Sciorba di Genova, il Settebello torna in Liguria. Questa volta affronterà alla piscina Felice Cascione di Imperia la Francia martedì 13 novembre ...

Rugby - l'Italia sfida i colossi della Georgia Diretta 28-17 : Inoltre l'atavica propensione alla lotta dei Georgiani, già temuta da Giasone e degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro in quelle terre lontane, ha reso il Rugby lo sport nazionale per i 5 ...

Volley femminile - Supercoppa Italiana 2018 : Conegliano-Novara - sfida pirotecnica! Chi vincerà il primo trofeo? : Questa sera (ore 20.30) si assegnerà il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il Volley femminile, al PalaVerde di Treviso andrà in scena la Finale della Supercoppa Italiana: a contendersi il titolo saranno Conegliano e Novara, cioè le migliori due squadre del panorama attuale, le formazioni che si sono sfidate più volte nella passata stagione e che anche quest’anno dovrebbero contendersi lo scudetto. In uno dei grandi templi ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : Italia sconfitta dal Kazakistan per 3-2 nella sfida per il primo posto : Giornata amara per i colori azzurri all’Euro Ice Challenge 2018, torneo di Hockey su ghiaccio che ha visto la Nazionale Italiana uscire sconfitta dallo scontro diretto per la prima posizione contro il Kazakistan, che ha chiuso il suo ciclo di partite con 3 vittorie in altrettanti incontri. Prima del successo sull’Italia, infatti, i kazaki si erano già imposti sui padroni di casa dell’Ungheria mercoledì (3-1) e sulla Corea del ...

Vittoria tricolore nella 'Sfida del gusto' tra Italia e Danimarca : Roma, 8 nov. (LabItalia) - Vittoria tricolore nella 'Sfida del gusto' tra Italia e Danimarca, che [...]

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione della Georgia per la sfida all’Italia. Il XV dei Lelos in campo a Firenze : Il CT della Georgia, Milton Haig, ha annunciato la formazione che sabato a Firenze sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per entrambe le Nazionali: in palio non soltanto punti pesanti in ottica ranking mondiale, ma anche l’opportunità di rispedire al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni dei Lelos proprio al posto dell’Italia. Quasi a pareggiare gli infortuni avuti dalla nostra selezione, anche ai ...

Portogallo - Ronaldo non convocato per la sfida di Nations League con l'Italia : Non veste la maglia della nazionale dallo scorso 30 giugno, dalla sconfitta agli ottavi di finale del Mondiale con l'Uruguay. Cristiano Ronaldo, che con il Portogallo ha giocato 154 volte segnando 85 ...

Rugby – Cattolica Test Match : la formazione della Georgia per la sfida contro l’Italia a Firenze : Gorgia, la formazione per il Cattolica Test Match di Firenze Milton Haig, CT della Georgia, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo sabato al “Franchi” di Firenze nel Cattolica Test Match contro l’Italia. Per i Lelos, sbarcati ieri sera nel capoluogo toscano, si tratta del secondo Test-Match contro gli Azzurri dopo quello disputato ad Asti nel 2003 in preparazione alla Rugby World Cup australiana: ...

Singles Day 2018 - il Black Friday cinese che sfida Amazon e gli altri. E si può comprare anche da Italia : Il Singles Day cinese come il Black Friday di Amazon: ancora un’altra giornata di shopping online a prezzi scontati. Come funziona in Italia

Di Battista sfida Salvini : "Sulla prescrizione vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore" : "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". Lo afferma in ...