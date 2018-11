L' Italia risponde all' Ue

Rugby - Test Match novembre 2019 : l’Italia risponde presente. Onore alla Georgia - ma gli azzurri meritano il Sei Nazioni : Si è aperta nel migliore dei modi la campagna dei Cattolica Test Match di novembre 2019 per la Nazionale italiana di Rugby. Vittoria doveva essere in quel di Firenze, all’Artemio Franchi, contro la Georgia, e vittoria è stata, con il risultato di 28-17. Un parziale che sarebbe potuto essere diverso, visto il livello delle due rose, ma che ha rischiato anche di assottigliarsi ancor di più sul finale dell’incontro. L’importante ...

Salvini risponde a Elisa Isoardi ed agli Italiani - la rottura tra i due diventa un affare di Stato : 'ci ho creduto fino in fondo - poi...' : Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono lasciati, dopo l'annuncio della presentatrice de 'La prova del Cuoco' arriva la replica social del Ministro degli Interni Elisa Isoardi ha annunciato questa ...

La Cdp in AlItalia? Quattro motivi per dire no - lo vieta la legge e i manager ne risponderebbero - : ... sottolinea l'Osservatorio, ha disponibilità liquide per 175,28 miliardi, bilancio 2017,, di cui 149,10 depositati sul conto di Tesoreria del ministero dell'Economia: appena rinegoziato con interessi ...

Bolsonaro risponde a Salvini : 'Il nostro regalo all'Italia? Sarà Battisti'' : ... se diventerà presidente, il noto terrorista rosso Cesare Battisti, condannato all'ergastolo, da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo, verrà finalmente ...

Cittadinanza - Elizabeth risponde a Salvini : "Non si puniscono 300mila nuovi Italiani per educarne cento" : La ragazza straniera che aveva scritto al ministro dell'Interno sull'allungamento (da 2 a 4 anni) dei tempi per diventare italiani: "Non siamo numeri ma persone"

Ragazzo autistico risponde a Beppe Grillo : 'C'è un'Italia diversa da te' (VIDEO) : Siamo pieni di autismo, l'autismo è la malattia del secolo: Sono le parole con cui Beppe Grillo intendeva, con un po' di sarcasmo, descrivere il deprimente scenario politico italiano, con particolare riferimento ad alcuni esponenti. Si è trattato di parole che si ponevano l'obiettivo di cogliere nel segno puntando sull'ironia tagliente, ma che invece hanno suscitato lo sdegno di diverse componenti: non solo quelle dell'opposizione che, come nel ...

Masterchef Italia risponde alla provocazione di Fedez : "Noi non sprechiamo - vieni a vedere" : Ore particolarmente concitate per Fedez. Il rapper è al centro di una bufera social a causa del suo compleanno a sorpresa, tenutosi dentro un supermercato, e degenerato in spiacevoli scene di spreco di cibo ed alimenti. La vicenda ve la raccontiamo su Gossipblog, qui ci concentriamo sugli strascichi catodici che le parole pronunciate dal rapper nel suo video di scuse hanno avuto sulle dinamiche del piccolo schermo. Una volta resosi conto ...

MANOVRA Italia - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Conte : “pronti a tavolo con Commissione ma non cambiamo” : MANOVRA Economica, l'ITALIA RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Lettera Ue - Tria risponde a Bruxelles : «Fuori dal Patto per aiutare gli Italiani più svantaggiati» : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana»...