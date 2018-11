L’ispettore Coliandro | Il Ritorno 3 | Prima puntata | Yakuza

L’ispettore Coliandro torna su Rai2 : guest star Iva Zanicchi : Iva Zanicchi ne L’ispettore Coliandro : “Con fucile e frusta divento cattiva” L’ispettore Coliandro sta per torna re: domani, in prima serata su Raidue, andrà in onda la prima delle quattro puntate previste. Il personaggio cult della tv creato dalla penna di Carlo Lucarelli sarà il protagonista di quattro film da 100 minuti l’uno diretti dai Manetti Bros: Yakuza, Serial killer, Vai con il liscio e Caccia grossa. ...

Giampaolo Morelli racconta l’epopea de L’ispettore Coliandro : “Rai2 lo aveva chiuso - è stato un periodo difficile” : A pochi giorni dal debutto della settima stagione inedita, Giampaolo Morelli ha racconta to a Mara Venier il successo de L'Ispettore Coliandro , la serie crime dei Manetti Bros. diventata un marchio di fabbrica di Rai2. Ospite di Domenica In l'11 novembre, l'attore partenopeo ha rilanciato l'appuntamento con i nuovi film ispirati ai romanzi di Carlo Lucarelli: il primo episodio della nuova stagione va in onda mercoledì 14 novembre, raccogliendo ...

L’ispettore Coliandro bistrattato dalla Polizia e dai grandi sponsor : le parole di Marco Manetti : L'Ispettore Coliandro si prepara a tornare in tv con la sua settima stagione ma non mancano le polemiche e non riguardo alla messa in onda o alla programmazione selvaggia della Rai ma per qualcosa di più serio, quasi un'anomalia del settore. I Manetti Bros e, in particolare, Marco Manetti proprio nelle scorse ore ha presenziato a Bologna alla presentazione di una ricerca condotta da StageUp e Ipsos su quello che la serie è riuscita a fare per ...