L’impegno di Credo di Vincenzo Incenzo è musica tra il chiasso di un tempo liquido vocato

(Di martedì 13 novembre 2018)diè il disco di cui laitaliana aveva bisogno. O èad aver bisogno dellaitaliana, quella della melodia e delle parole? Se la vita va vissuta secondo un proprio punto di vista sul mondo, non si può che ritenere quantoe cantautori siano legati a filo doppio, quello sul quale scorre un sottile collegamento di comunicazione che rende la nostra culturale unica al mondo. Ladelle parole è quella che ha resoun autore affermato, al fianco di alcuni dei più grandi artisti che non portano esclusivamente il nome di Renato Zero, ma anche quello di Michele Zarrillo, Sergio Endrigo, Ron, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Franco Califano. Il nuovo album diè quindi una grande sorpresa, nella quale la verità di una voce cristallina accompagna il messaggio di L'acrobata ...