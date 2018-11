: Libia,Siala:ok summit,ma road map è Onu - TelevideoRai101 : Libia,Siala:ok summit,ma road map è Onu -

"La conferenza di Palermo è un successo relativo, va considerata come un passo in avanti". Lo dice all'Ansa il ministro degli Esteri del governo di Accordo di unità nazionale libico, Mohamed, al termine deldi Palermo sulla. "E' stato discusso in modo molto aperto sincero e concreto. Sono stati individuati i problemi in modo chiaro" ma "non è vero" che a Palermo sia stata posta "unamap nuova. Esiste unamap unica, quella approvata dal Consiglio di sicurezza Onu", precisa.