Libia | Turchia abbandona summit | ' delusi'

Libia - Conte : «No a soluzioni calate dall’alto». La Turchia abbandona il vertice con «profondo disappunto» : Il premier italiano: «Auspicio elezioni in sicurezza a primavera 2019. Summit «nel solco di Parigi». «Fondamentale superare i gruppi armati». E la Turchia abbandona il vertice «con profondo disappunto»

Migranti - Salvini : 'Bloccato flusso dalla Libia - lavoriamo su Tunisia e Turchia' : 'In Tunisia non c'è guerra né carestia, non si capisce perché debbano partire barche e barchine'. Matteo Salvini sposta sui 'fronti' tunisino e turco la sua battaglia contro l'immigrazione clandestina ...