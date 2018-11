Libia | summit a Palermo | Stretta di mano Sarraj-Haftar | La Turchia se ne va

Libia - Conte e Salemé : successo al summit : 17.20 "Lasciamo Palermo portando con noi il sentimento di fiducia per aver dato una prospettiva di stabilizzazione della Libia" che aiuterà la gestione dei migranti.Così il premier Conte al termine della Cconferenza sulla Libia. Il rappresentante dell'Onu, Salamé, ha sostenuto che "la Conferenza nazionale, che pensiamo di fare all'inizio dell' anno" sarà "resa più facile dopo questo summit".E si è detto "tranquillo: i libi.verranno". ...

Vertice Libia - Conte : serve inclusione | La Turchia abbandona il summit : "Profonda delusione" : Secondo Haftar "siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere". Conte: "L'Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia"

Libia : Turchia abbandona summit - 'delusi' : PALERMO, 13 NOV - "Il meeting informale di stamattina" a margine della Conferenza sulla Libia di Palermo "è stato presentato come un incontro tra i protagonisti del Mediterraneo. Ma questa è un'...

Libia : Turchia abbandona summit - 'delusi' : ANSA, - PALERMO, 13 NOV - "Il meeting informale di stamattina" a margine della Conferenza sulla Libia di Palermo "è stato presentato come un incontro tra i protagonisti del Mediterraneo. Ma questa è ...

Palermo - uno striscione per Regeni apre il corteo contro il summit sulla Libia : "Verità per Giulio Regeni", è lo striscione che apre il corteo che ha sfilato per le vie del centro di Palermo per contestare la conferenza sulla Libia. Sigle di sinistra e associazioni impegnate nel ...

Al via summit sulla Libia - c'è Haftar : ... Unsmil,, "hanno discusso degli esiti che si aspettano dalla conferenza, del sostegno al piano di azione dell'Onu, comprese le riforme nel settore della sicurezza e dell'economia". Salame ha anche ...

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Summit Libia - c'è l'incognita Haftar : Per domani mattina sono in programma gli incontri tecnici dedicati a sicurezza ed economia, mentre il via ufficiale alla Conferenza sarà alle 19, quando Conte accoglierà a Villa Igiea le delegazioni, ...

Libia - Haftar non sarà a summit Palermo : 17.27 Khalifa Haftar non parteciperà alla conferenza di Palermo sulla Libia: lo riferiscono fonti dell'esercito nazionale libico (Lna) molto vicine al generale. Le stesse fonti hanno precisato che la rinuncia è legata fra l'altro alla "presenza di rappresentanti del Qatar e di un gruppo legato a al Qaeda" Intanto, a Palermo sono già arrivati alcuni degli esponenti delle diverse istituzioni del Paese. Il portavoce del premier libico al Sarraj ...

Il summit - Dalla Libia : 'Haftar non verrà a Palermo' : ... con l'alleanza rinsaldata Dalla stretta di mano fra i due leader e Dalla promessa di Erdogan di riportare le aziende turche sul territorio libico, in un'ottica di rafforzamento dell'economia e della ...

Conte - Mosca contribuirà a summit Libia : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "La Russia è fondamentale per la soluzione della crisi libica e Mosca assicurerà il suo rilevante contributo" all'esito della conferenza promossa dall'Italia a Palermo, sulla ...