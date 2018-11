Libia | stretta di mano tra Sarraj e Haftar La Turchia lascia il vertice | «Delusi»

Libia - stretta di mano a Palermo tra Sarraj e Haftar. Conte : «Un successo per l'Italia» : stretta di mano tra il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj , alla presenza del premier Giuseppe Conte , nel corso dell'incontro a...

Vertice sulla Libia - stretta di mano Sarraj-Haftar : Mini-Vertice per far incontrare il capo del governo di unità nazionale e il generale Haftar, che non parteciperà alla plenaria