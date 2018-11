Libia | stretta di mano tra Haftar e Sarraj | patto sul piano Onu | ira della Turchia

Libia - summit a Palermo | Stretta di mano Sarraj-Haftar | La Turchia se ne va : "Delusi" | Conte : "Ora c'è una prospettiva di stabilizzazione" : Secondo Haftar "siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere". Conte : "L'Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia "

