Libia | incontro Conte-Sarraj-Haftar

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Libia - incontro Moavero-Haftar : insieme per processo di pacificazione : Conferenza per la Libia a novembre Dal canto suo - continua la Farnesina - il maresciallo Haftar ha espresso al Ministro Moavero il suo apprezzamento per l'impegno di politica estera dell'Italia, ...