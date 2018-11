Libia | Haftar non partecipa al vertice di Palermo

Libia : incontro Conte-Sarraj-Haftar : ANSA, - PALERMO, 13 NOV - E' in corso a Villa Igiea, a quanto si apprende, la riunione alla quale partecipano il premier Giuseppe Conte e i leader libici Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar. All'incontro,...

Arriva Haftar la primadonna. Partono i colloqui sulla Libia : Lungamente tirato per la manica della giacca della sua divisa da generale, Khalifa Haftar ha tenuto fino all'ultimo minuto sulle spine gli organizzatori italiani della Conferenza sulla Libia di ...

Libia : mini-vertice con Haftar e Sarraj : ANSA, - PALERMO, 13 NOV - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, a Palermo per la Conferenza sulla Libia, parteciperà stamani a un 'mini-summit' con il premier italiano Giuseppe Conte, il ...

Libia - media : mini vertice Haftar-Serraj : 9.18 Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, a Palermo per la conferenza sulla Libia, parteciperà a un 'mini-summit' con il premier italiano Conte,il generale libico Khalifa Haftar, il capo del Governo di Unità Nazionale Fayez Al Sarraj,il premier russo Medvedev,l'inviato dell'Onu Ghassam Salamè e i leader di Tunisia, Algeria, Niger, Ciad. "Il maresciallo Haftar è giunto in Italia per degli incontri con i leader di paesi vicini,ma non ...

Libia : Conferenza Palermo - Haftar arrivato a Villa Igiea : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Il Generale Khalifa Haftar è appena arrivato al Grand Hotel Villa Igiea di Palermo dove oggi riprendono i lavori per la seconda giornata della Conferenza Internazionale per la Libia. Pochi minuti fa è arrivato anche il premier russo Dimitri Medvedev.

A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Così come non è mancato la presenza dell'Ue, con l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini e Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. I lavori propedeutici alla plenaria ...

Libia - Haftar a Palermo da Conte "E' un amico - mi fido di lui" : Importante incontro bilaterale tra Conte e Haftar. Il generale spinto da Macron elogia il premier: "E' un amico, mi fido di lui". Ma non partecipa ai lavori della conferenza con i rivali Segui su affaritaliani.it

A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Non è una conferenza da cui aspettarsi soluzioni miracolistiche, ha anticipato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolgendosi ai capi delle 36 delegazioni presenti a villa Igiea a Palermo - nel corso della cena di lavoro - ma è convinto che "segnali estremamente positivi" ci siano stati e che "dei risultati" siano stati già raggiunti. Chi sosteneva che fosse un 'mezzo ...

Libia : Haftar gela l'Italia - non parteciperà ai lavori della Conferenza di Palermo : l'Italia, organizzatrice della Conferenza, sperava che l'uomo forte della Cirenaica potesse sedersi al tavolo con gli altri protagonisti della scena politica libica per discutere della ...

Libia - domani mini vertice Conte - Haftar - Sarraj - Sisi - Medvedev : Palermo, 13 nov., askanews, - domani mattina alle 8:30 a Villa Igiea a Palermo avrà luogo un mini vertice presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui parteciperanno il generale ...

Libia - Haftar : Conte un amico - Conferenza è ottima occasione : Palermo, 13 nov., askanews, - L'incontro di questa sera tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar è andato 'molto bene'. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ...

Libia - concluso bilaterale Conte-Haftar : 01.16 Si è concluso l'incontro bilaterale tra il premier giuseppe Conte e il generale Khalifa Haftar. Stamani alle 8:30,prima della plenaria, è previsto un vertice tra il premier Conte, Haftar,il presidente del governo nazionale libico al Sarraj,il presidente egiziano al Sisi, il premier russo Medvedev. All'incontro parteciperanno, a quanto si apprende, anche il ministro degli Esteri francese Le Drian, il presidente del Consiglio europeo Tusk, ...

Al via summit sulla Libia - c'è Haftar : ... Unsmil,, "hanno discusso degli esiti che si aspettano dalla conferenza, del sostegno al piano di azione dell'Onu, comprese le riforme nel settore della sicurezza e dell'economia". Salame ha anche ...

Conferenza per la Libia. Il generale Haftar salva il soldato Conte : Il giallo si chiude in serata. Quando in una Palermo blindata, segnata dalle proteste degli abitanti dei quartieri - quelli attorno a Villa Igiea, location della Conferenza - "sequestrati" per motivi di sicurezza e dalle manifestazioni dei centri sociali e di associazioni pacifiste, sbarca un signore di settantacinque anni, che oggi controlla, attraverso l'autoproclamato Esercito libico nazionale (Lna), l'Est del Paese nordafricano: il generale ...