Libia | Haftar | Conte un amico | Conferenza è ottima occasione

Libia - domani mini vertice Conte - Haftar - Sarraj - Sisi - Medvedev : Palermo, 13 nov., askanews, - domani mattina alle 8:30 a Villa Igiea a Palermo avrà luogo un mini vertice presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui parteciperanno il generale ...

Libia - concluso bilaterale Conte-Haftar : 01.16 Si è concluso l'incontro bilaterale tra il premier giuseppe Conte e il generale Khalifa Haftar. Stamani alle 8:30,prima della plenaria, è previsto un vertice tra il premier Conte, Haftar,il presidente del governo nazionale libico al Sarraj,il presidente egiziano al Sisi, il premier russo Medvedev. All'incontro parteciperanno, a quanto si apprende, anche il ministro degli Esteri francese Le Drian, il presidente del Consiglio europeo Tusk, ...

Al via summit sulla Libia - c'è Haftar : ... Unsmil,, "hanno discusso degli esiti che si aspettano dalla conferenza, del sostegno al piano di azione dell'Onu, comprese le riforme nel settore della sicurezza e dell'economia". Salame ha anche ...

Conferenza per la Libia. Il generale Haftar salva il soldato Conte : Il giallo si chiude in serata. Quando in una Palermo blindata, segnata dalle proteste degli abitanti dei quartieri - quelli attorno a Villa Igiea, location della Conferenza - "sequestrati" per motivi di sicurezza e dalle manifestazioni dei centri sociali e di associazioni pacifiste, sbarca un signore di settantacinque anni, che oggi controlla, attraverso l'autoproclamato Esercito libico nazionale (Lna), l'Est del Paese nordafricano: il generale ...

Libia - Conte : 'Sto lavorando a un compromesso tra Sarraj e Haftar' : Nel giorno in cui a Palermo si apre il vertice sulla Libia, il premier Giuseppe Conte dice che sta lavorando a "un compromesso tra i due leader, il premier Fayez Al-Sarraj il generale Khalifa Haftar ".

Libia - conferenza di Palermo : Al Sisi confermato - Haftar resta un’incongnita : Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ci sarà. Khalifa Haftar ancora non si sa. Le 38 delegazioni attese alla conferenza sulla Libia di Palermo sono chiamate a rilanciare e concretizzare il piano messo a punto dalle Nazioni Unite per superare lo stallo politico e preparare il futuro del Paese, ma sulla presenza dell’uomo forte della Cirenaica è ancora giallo. Secondo il sito libico The Address Haftar non parteciperà al summit ma ...

Libia - Conte : "Lavoro a un compromesso Sarraj-Haftar" : Al summit di Palermo "mi aspetto che Haftar sia presente. La sua visione non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj - sostiene il premier - ma Mandela haosservato che il compromesso è l'arte della leadership e icompromessi si fanno con gli avversari, non con gli amici'"

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Al via conferenza su Libia - Conte : “Sarraj e Haftar devono accettare compromessi per Paese stabile” : A Palermo prende il via la conferenza sulla Libia, organizzata dal governo italiano. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si pone l'obiettivo di una stabilizzazione nel Paese attraverso un compromesso: "La visione di Haftar non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj, ma non significa che sia aprioristicamente esclusa la possibilità di individuare un percorso dove convogliare le diverse istanze".Continua a leggere

Libia - Conte : "Lavoro a un compromesso Serraj-Haftar" : Al summit di Palermo "mi aspetto che Haftar sia presente. La sua visione non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj - sostiene il premier - ma Mandela haosservato che il compromesso è l'arte della leadership e icompromessi si fanno con gli avversari, non con gli amici'"

Libia : oggi il vertice a Palermo. Incerta la presenza di Haftar : Presente anche Conte. Il leader della Cirenaica si è indispettito per la presenza di rappresentati del qatar e di una fazione legata ad al-Qaida -

In una Palermo blindata al via Conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

[L'analisi] Libia - il generale Haftar gioca a nascondino con Conte - ma alla Conferenza "sarà presente" : ... il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo - l'unica altra presenza realmente di peso sembra essere quella del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, ...

Summit Libia - c'è l'incognita Haftar : Per domani mattina sono in programma gli incontri tecnici dedicati a sicurezza ed economia, mentre il via ufficiale alla Conferenza sarà alle 19, quando Conte accoglierà a Villa Igiea le delegazioni, ...