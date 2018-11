Libia | domani mini vertice Conte | Haftar | Sarraj | Sisi | Medvedev

Libia : Conte - Palermo è tappa di percorso che non finirà domani : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cena per Conferenza per la Libia in corso a Villa Igiea con le delegazioni.