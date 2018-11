Libia | Conte | «No a soluzioni calate dall’alto» La Turchia abbandona il vertice con

Libia - stretta di mano a Palermo tra Sarraj e Haftar. Conte : «Un successo per l'Italia» : stretta di mano tra il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj, alla presenza del premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro a...

Conte : l'Italia rilancia il dialogo per la pace in Libia : "L’Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia": lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un tweet dopo la riunione a margine della Conferenza di Palermo della Libia che ha visto la partecipazione di diversi leader, tra cui il maresciallo Khalifa Haftar e il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj.

Libia - vertice a Palermo tra Conte - Haftar e al-Sarraj. Stretta di mano davanti al premier : Hanno inizio i lavori della conferenza di Palermo sul futuro della Libia . I leader politici di tutto il mondo - arrivati ieri in Italia - si riuniscono oggi nel capoluogo siciliano con l'obiettivo di trovare una soluzione alla stabilizzazione del paese nordafricano. Ieri sera il maresciallo libico ...

Libia - a Palermo mini-vertice tra Conte - Al Sarraj e Haftar. Oggi la riunione plenaria - ma il generale di Bengasi non partecipa : Non prenderà parte alla plenaria, ma a un mini vertice a latere con la controparte di Tripoli e gli altri leader del Paese. Arrivato nella serata di ieri a Palermo, Khalifa Haftar monopolizza l’attenzione anche nel secondo giorno della conferenza internazionale sulla Libia organizzata a Palermo. Il capo dell’Esercito nazionale libico, che fa capo al parlamento di Tobruk nell’est del Paese, partecipa a una riunione cui prendono ...

Libia - Haftar a Palermo da Conte "E' un amico - mi fido di lui" : Importante incontro bilaterale tra Conte e Haftar. Il generale spinto da Macron elogia il premier: "E' un amico, mi fido di lui". Ma non partecipa ai lavori della conferenza con i rivali Segui su affaritaliani.it

Conte a leader Libia : decidete il futuro : 23.22 "decidete voi del vostro futuro. Potete essere ricordati come padri nobili di questo nuovo percorso della Libia oppure come coloro che lo avranno fermato". Così il premier Conteo ai tre esponenti libici presenti alla cena di lavoro per la Conferenza di Palermo per la Libia. Alla cena non ha partecipato il generale Haftar. Presenti invece il presidente del governo di Accordo nazionale, al Serraj, il presidente dell'Alto consiglio di ...

Libia : Conte - ridurre distanze tra parti : ANSA, - PALERMO, 12 NOV - "Chiedo a tutti, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di vivere questa conferenza con uno spirito costruttivo, con il desiderio di lavorare per il bene della Libia e ...

Conferenza Libia - Conte : serve "dialogo" : 22.17 "Il percorso verso la stabilità della Libia è complesso e non prevede scorciatoie o soluzioni miracolistiche". Così il premier Conte, alla Conferenza per la Libia a Palermo alle 36 delegazioni presenti. Conte s'appella al "dialogo": "Sono due le parole che più di altre esprimono la due giorni della Conferenza: dialogo e inclusività". E: "Chiedo a tutti, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di vivere questa Conferenza con uno ...

Libia : Conte - Palermo è tappa di percorso che non finirà domani : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cena per Conferenza per la Libia in corso a Villa Igiea con le delegazioni.