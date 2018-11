Libia | Conte | dispiaciuto per Turchia ma fibrillazioni possibili

Vertice Libia - Conte : serve inclusione | La Turchia abbandona il summit : "Profonda delusione" : Secondo Haftar "siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere". Conte : "L'Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia "

Libia : Conte - soluzioni non possono essere imposte dall'esterno : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo voluto farci promotori di questa iniziativa nel pieno rispetto della ownership libica del processo. Le soluzioni non possono essere imposte dall’esterno". Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte intervenendo alla sessione plenaria a Palermo. "Il contributo de

Libia - Conte : 'No soluzioni dall’alto'La Turchia abbandona il vertice : Importante incontro bilaterale tra Conte e Haftar. Il generale spinto da Macron elogia il premier: "E' un amico, mi fido di lui". Ma non partecipa ai lavori della conferenza con i rivali Segui su affaritaliani.it

Conte : "No a soluzioni dall’alto" Libia - la Turchia lascia il vertice : Importante incontro bilaterale tra Conte e Haftar. Il generale spinto da Macron elogia il premier: "E' un amico, mi fido di lui". Ma non partecipa ai lavori della conferenza con i rivali Segui su affaritaliani.it

Conte : l'Italia rilancia il dialogo per la pace in Libia : "L’Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia": lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un tweet dopo la riunione a margine della Conferenza di Palermo della Libia che ha visto la partecipazione di diversi leader, tra cui il maresciallo Khalifa Haftar e il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj.