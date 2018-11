Libia | Conferenza Palermo | Haftar arrivato a Villa Igiea

A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Così come non è mancato la presenza dell'Ue, con l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini e Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. I lavori propedeutici alla plenaria ...

A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Non è una conferenza da cui aspettarsi soluzioni miracolistiche, ha anticipato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolgendosi ai capi delle 36 delegazioni presenti a villa Igiea a Palermo - nel corso della cena di lavoro - ma è convinto che "segnali estremamente positivi" ci siano stati e che "dei risultati" siano stati già raggiunti. Chi sosteneva che fosse un 'mezzo ...

Libia : Haftar gela l'Italia - non parteciperà ai lavori della Conferenza di Palermo : l'Italia, organizzatrice della Conferenza, sperava che l'uomo forte della Cirenaica potesse sedersi al tavolo con gli altri protagonisti della scena politica libica per discutere della ...

Libia - Haftar : Conte un amico - Conferenza è ottima occasione : Palermo, 13 nov., askanews, - L'incontro di questa sera tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar è andato 'molto bene'. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ...

Conferenza Libia - Conte : serve "dialogo" : 22.17 "Il percorso verso la stabilità della Libia è complesso e non prevede scorciatoie o soluzioni miracolistiche". Così il premier Conte, alla Conferenza per la Libia a Palermo alle 36 delegazioni presenti. Conte s'appella al "dialogo": "Sono due le parole che più di altre esprimono la due giorni della Conferenza: dialogo e inclusività". E: "Chiedo a tutti, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di vivere questa Conferenza con uno ...

Conferenza per la Libia. Il generale Haftar salva il soldato Conte : Il giallo si chiude in serata. Quando in una Palermo blindata, segnata dalle proteste degli abitanti dei quartieri - quelli attorno a Villa Igiea, location della Conferenza - "sequestrati" per motivi di sicurezza e dalle manifestazioni dei centri sociali e di associazioni pacifiste, sbarca un signore di settantacinque anni, che oggi controlla, attraverso l'autoproclamato Esercito libico nazionale (Lna), l'Est del Paese nordafricano: il generale ...

Via alla Conferenza per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio Regeni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Perché la Conferenza del governo sulla Libia è un azzardo diplomatico fallito : Roma. È cominciata la Conferenza di pace sulla Libia organizzata dal governo italiano a Palermo. Nella prima delle due giornate del summit For Libya With Libya, Conferenza nata per fare incontrare i principali attori libici e i leader delle potenze mondiali, sono emerse subito grandi difficoltà. Sec

Al Sisi alla Conferenza sulla Libia. Il Governo incassa la presenza del Faraone a Palermo : Il "Faraone a Palermo". Per l'Italia è un primo, importante risultato a poche ore dall'apertura ufficiale, questa sera a Villa Igiea, della Conferenza per la Libia.Importante, anzitutto, perché la presenza di Abdel Fattah al-Sisi non era affatto scontata. C'è voluto l'impegno personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del lavoro "sotterraneo" del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per convincere il ...

Libia - conferenza di Palermo : Al Sisi confermato - Haftar resta un’incongnita : Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ci sarà. Khalifa Haftar ancora non si sa. Le 38 delegazioni attese alla conferenza sulla Libia di Palermo sono chiamate a rilanciare e concretizzare il piano messo a punto dalle Nazioni Unite per superare lo stallo politico e preparare il futuro del Paese, ma sulla presenza dell’uomo forte della Cirenaica è ancora giallo. Secondo il sito libico The Address Haftar non parteciperà al summit ma ...

Matteo Renzi : “La conferenza sulla Libia di Palermo è un flop clamoroso” : L'assenza dei grandi leader alla conferenza sulla Libia a Palermo non è sfuggita all'ex premier Matteo Renzi: "Purtroppo nessuno dei grandi ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa. Per chi conosce le regole degli incontri internazionali e della diplomazia quello di Palermo è purtroppo un flop clamoroso".Continua a leggere

Libia : Sisi va a conferenza di Palermo : ANSA, - IL CAIRO, 12 NOV - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi parteciperà alla conferenza sulla Libia di Palermo. Lo annuncia la tv di Stato egiziana. "Il presidente Sisi va oggi nella città ...

A Palermo inizia la conferenza sulla Libia : È un appuntamento su cui il governo di Giuseppe Conte ha investito molto, ma potrebbe rivelarsi un mezzo fallimento per la scarsa partecipazione di quelli che contano

Al via conferenza su Libia - Conte : “Sarraj e Haftar devono accettare compromessi per Paese stabile” : A Palermo prende il via la conferenza sulla Libia, organizzata dal governo italiano. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si pone l'obiettivo di una stabilizzazione nel Paese attraverso un compromesso: "La visione di Haftar non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj, ma non significa che sia aprioristicamente esclusa la possibilità di individuare un percorso dove convogliare le diverse istanze".Continua a leggere