Libertà di stampa | oggi giornalisti in piazza | ' Basta attacchi'

Libertà di stampa - giornalisti in piazza : 5.40 I giornalisti scendono in piazza dopo gli attacchi di Di Maio e Di Battista alla stampa sul caso di Virginia Raggi. La Federazione Nazionale della stampa Italiana ha organizzato una serie di flash mob nelle piazze dei capoluoghi di regione per dire "Basta attacchi ai giornalisti" e "giù le mani dall'informazione". Ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato "il grande valore della Libertà di stampa". L'Ordine dei ...

Mattarella : "La Libertà di stampa ha un grande valore" : 'Ha un grande valore la libertà di stampa, perché, anche leggendo cose che non si condividono, anche se si ritengono sbagliate, consente e aiuta a riflettere'. Lo ha sottolineato il presidente della ...

Mattarella e Segre difendono la Libertà di stampa : Nel dibattito scaturito dagli attacchi dei Cinquestelle ai giornalisti interviene anche il Capo dello Stato. 'La stampa deve essere libera in un paese democratico' gli fa eco la senatrice a vita -

Giornalisti - Fico : 'la Libertà stampa sarà sempre tutelata' : Napoli, 12 nov., askanews, - 'C'è la Costituzione, la libertà di stampa è tutelata e sarà tutelata fino alla fine'. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato così, a margine di una ...

Mattarella : «Libertà di stampa un grande valore». Fico : «Sarà sempre tutelata» : Sergio Mattarella interviene in difesa della libertà di stampa dopo gli insulti rivolti ai giornalisti dal vicepremier Luigi Di Maio. «Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti,...

Giornalisti - Mattarella : la Libertà di stampa ha un grande valore : Roma, askanews, - "Ha un grande valore la libertà di stampa, perché - anche leggendo cose che non si condividono, anche se si ritengono sbagliate - consente e aiuta a riflettere". Lo ha sottolineato ...

Mattarella : 'La Libertà di stampa ha un grande valore - aiuta a riflettere' : La libertà di stampa "ha un grande valore, perché, anche leggendo cose che non si condividono o si ritengono sbagliate, aiuta a riflettere". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...

Mattarella : "Libertà di stampa grande valore" : ... "per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di insulti e minacce a chi ogni giorno svolge il proprio dovere di informare i cittadini. Attacchi a ...

Mattarella - Libertà di stampa ha un grande valore : "Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Perché è importante conoscere il parere ...

Mattarella : 'Libertà di stampa ha grande valore - aiuta a riflettere' : La libertà di stampa "ha un grande valore, perché, anche leggendo cose che non si condividono o si ritengono sbagliate, aiuta a riflettere". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...

Attacchi ai giornalisti - Mattarella : "Libertà di stampa fondamentale" - : Il presidente della Repubblica: "Leggere notizie e commenti e importante perché aiutano a riflettere, anche se non si condividono". Il presidente della Camera Fico: "Manca però una cultura dell'...

Mattarella : Libertà stampa grande valore : 18.28 "Al mattino leggo i giornali e i commenti che non condivido sono ancora più importanti di quelli che condivido,sono uno strumento su cui riflettere. Per questo la libertà di stampa è un grande valore". Lo ha detto il Presidente Mattarella incontrando gli studenti. Contro la mafia "non basta l'azione delle istituzioni. Non si può affidare questo compito solo a magistratura e forze di polizia.Le amministrazioni devono essere trasparenti e ...

Domani giornalisti in piazza in difesa della Libertà di stampa : "Giù le mani dall'informazione" : "Giù le mani dell'informazione". I giornalisti italiani si mobilitano e Domani saranno in piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare - informa una nota - "la deriva di un linguaggio della politica fatto di insulti e minacce a chi ogni giorno svolge il proprio dovere di informare i cittadini. Attacchi a una categoria di professionisti, ma soprattutto all'articolo 21 della Costituzione e ai ...

Mattarella : “La Libertà di stampa ha un grande valore - aiuta a riflettere” : "Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Quelli che condivido sono interessanti, naturalmente e mi stanno a cuore; ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere. E per questo ha un grande valore la libertà di stampa", ha dichiarato Mattarella.Continua a leggere