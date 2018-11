L' Fmi boccia la riforma delle pensioni | ma promuove | a metà | il reddito di cittadinanza

L’Fmi boccia la riforma delle pensioni e promuove a metà il reddito di cittadinanza : Giovanni Tria dice che le previsioni sulla crescita dell’Italia «non si negoziano». Purtroppo per lui e per noi il Fondo monetario internazionale stima che quest’anno e nei prossimi due l’aumento del Pil non sarà superiore all’un per cento, ben al di sotto del +1,5 promesso dal governo nel Documento di economia e finanza e due decimali al di sotto ...