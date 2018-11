L' ex capogruppo M5s a Palermo sostiene di essere stato epurato

agi

(Di martedì 13 novembre 2018) Il Movimento 5 stelle ha rimosso ilal Consiglio comunale di, Ugo Forello, già candidato a sindaco del capoluogo siciliano. Il partito spiega che si tratta di un avvicendamento già previsto ma l'interessato ritiene che sia legato alle critiche da lui espresse nei confronti degli attacchi alla stampa sferrati da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. Il suo successore, scrive Il Sicilia, "sarà Antonino Randazzo, coinvolto a inizio consiliatura in una brutta vicenda, relativa all’autoassunzione ottenuta in piena campagna elettorale dalla ditta di cui era socio insieme ad altri pentastellati". "Difenderò sempre una categoria come quella dei giornalisti, essenziale in una democrazia", aveva dichiarato nei giorni scorsi ...