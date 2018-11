L'ex capogruppo M5s a Palermo sostiene di essere stato epurato : Il Movimento 5 stelle ha rimosso il capogruppo al Consiglio comunale di Palermo, Ugo Forello, già candidato a sindaco del capoluogo siciliano. Il partito spiega che si tratta di un avvicendamento già previsto ma l'interessato ritiene che sia legato alle critiche da lui espresse nei confronti degli attacchi alla stampa sferrati da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. Il suo ...

Palermo - M5s sostituisce il capogruppo in consiglio comunale. Forello : “Decisione dopo mia presa di posizione sui media” : Il gruppo M5s al consiglio comunale di Palermo ha sostituito il capogruppo, sostituendo Ugo Forello con Antonino Randazzo. Forello, nelle scorse settimane, era stato più volte critico rispetto alle posizioni dei pentastellati. Tre giorni fa ha votato un ordine del giorno di Sinistra comune con cui si impegna il sindaco Leoluca Orlando a chiedere al Ministro dell’Interno e al governo di sospendere in via transitoria gli effetti dell’applicazione ...

Dl Sicurezza - il capogruppo M5s ai dissidenti : “Testo è stato migliorato”. Ma loro insistono : “Così non lo votiamo” : Matteo Mantero non parteciperà al voto, Paola Nugnes si esprimerà contro. E molto probabilmente anche Gregorio De Falco ed Elena Fattori faranno lo stesso. Mentre in commissione Affari costituzionali al Senato è iniziata la discussione sul decreto Sicurezza e dopo che i primi emendamenti dei dissidenti M5s sono stati bocciati, i quattro critici dei 5 stelle insistono e annunciano che stando così le cose non sosterranno il provvedimento. Un ...