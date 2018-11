Lega A - vergogna aggressione arbitro : ANSA, - MILANO, 13 NOV - "La Lega Serie A registra con immenso dispiacere il verificarsi di due incresciosi e gravi fatti che offuscano l'immagine del calcio italiano. L'atto di violenza ai danni del ...

Raid di Macerata - Pd accusa M5s e Lega : 'Non condannano la violenza di Traini - vergogna'" : A onor di cronaca, la risoluzione è passata con il voto anche dell'intera deLegazione del Movimento 5 stelle , passaggio su Traini compreso, . Chi ha votato contro sono stati i deputati dell'Ukip , ...

Andrea Pennacchi : 'I meridionali che votano Lega dovrebbero vergognarsi' : <<Ciao terroni, come va? Mi ricordo di voi, arrivavate con il treno, con la macchina piena di valigie di cartone>>. Inizia con questo parole il monologo dell'attore Andrea Pennacchi, che ha girato un video diventato virale sul web. Il testo è stato scritto da Marco Giacosa, il filmato diretto da Francesco Imperato e poi postato sulla pagina facebbok This is racism. Il contenuto tratta del parallelismo di discriminazione tra ...

Emma Bonino - la vergogna di +Europa contro la Lega : 'Meno Salvini - più Bangla' : ' Meno Salvini, più bangla '. È questa la campagna social lanciata da Emma Bonino per il partito +Europa. Un'iniziativa contro il ministro dell'Interno che qualche giorno fa ha fissato la chiusura dei ...

Ivano Marescotti : "Pentito del voto al M5s : sembrano tutti della Lega"/ Sull'arresto di Lucano : "Una vergogna" : Ivano Marescotti: "Pentito del voto al M5s: sembrano tutti della Lega dopo accordo Salvini-Di Maio". L'attore Sull'arresto di Mimmo Lucano: "Una vergogna"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Boccia : 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda : 'Vergogna' : Terreno di scontro l'apertura di credito da parte di Confindustria nei confronti della Lega sull'argomento di polemica politica di queste ore: la manovra finanziaria. Veniamo ai fatti. In mattinata ...

Boccia : “Crediamo nella Lega”. Calenda : “Vergogna - Confindustria mai così”. La replica : “Lui non sa organizzare le cene” : La luna di miele tra governo e Paese chissà quanto durerà e fino a quando. Di certo pare finita la luna di miele tra i partiti cosiddetti tradizionali e gli industriali. In particolare a partecipare a una rissa verbale a distanza sono il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. “Di questo Governo crediamo fortemente nella Lega” dice Boccia. “Vergogna, mai un ...

Serie B-Lega Pro e i "fantasmi" dell'Entella. Una vergogna che fa il giro d'Europa. Incredula : Il caso del club ligure, retrocesso in Lega Pro in estate e ripescato in B una settimana fa. Risultato: non gioca. "Noi chiediamo solo di poterlo fare". Le scadenze e le posizioni

‘Questa Lega è una vergogna’ - l’appello dalla Campania contro odio e discriminazione : Da Napoli, medaglia d’oro al valore militare per la resistenza contro il nazi-fascismo e nell’anniversario delle ‘Quattro giornate‘, non casualmente parte un appello nazionale “contro odio e discriminazione“. Appello che diventa ancora più significativo dopo l’aggressione di Bari da parte di esponenti della destra estrema. Tra i primi firmatari che hanno sottoscritto l’iniziativa c’è Roberto ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

