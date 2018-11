L' economista Bifarini | ' L' Italia non cresce perché strozzata nella morsa

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) A Sky TG24 è intervenuta l'e scrittrice Ilaria, per esprimere le proprie valutazioni sulla legge di bilancio 2019 targata M5S-Lega. A tal proposito, l'neokeynesiana ha dichiarato: Io credo che il Governo non dovrebbe rivedere la manovra in ottica più prudenziale, ma fare al contrario una manovra più forte e decisa imponendosi ancora di più verso i diktat imposti dall'Unione Europea. Il problema di questa mancanza di crescita VIDEO che sta diventando un male endemico per l'economiana e per il nostro Paese, è perché siamo proprio strozzatidell'austerity. L'autrice di Neoliberismo e manipolazione di massa e I colony dell'austerity, gia' bocconiana, ha poi aggiunto: Noi non riusciamo più a fare spesa pubblica, siamo in una situazione contingente di crisi della domanda per cui occorrerebbe una Politica keynesiana che aumenti gli ...