Le banche italiane sono solide | lo dicono gli stress test dell' Eba

Carige - nuovo aumento di capitale e bond finanziato dalle banche italiane : nuovo aumento di capitale in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varerà, secondo fonti finanziarie non confermate, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

Bce - il retroscena : pronti a sostenere le banche italiane finito il piano di Mario Draghi : ... e senza un aiuto di Francoforte c' è il rischio concreto di una stretta al credito che deprimerebbe l economia più di quanto non sia già avvenuto

La Bce pronta a sostenere le banche italiane per evitare lo stop al credito : Che cosa accadrà all’Italia dopo la fine del piano Draghi? Il 31 dicembre è dietro l’angolo, e a Roma se ne curano in pochi. Non è chiaro se si tratti di temi che taluni faticano a maneggiare, oppure della sindrome dello struzzo. Eppure si tratta di una domanda cruciale, visto che a partire dal 2015 - anno di inizio del piano - Francoforte è l’isti...

banche italiane a rischio - nullità delle fideiussioni : la parola all'esperto : Come Prometeo fu infine liberato dalle proprie catene, così una sentenza della Cassazione potrebbe minare la validità delle fideiussioni bancarie. Quest'ultima è infatti a serio rischio dopo la ...

Dietro gli stress test. Per Goldman lo spread si farà sentire sulle banche italiane : Milano. Solo qualche giorno fa sembrava che le banche italiane avessero superato – anche se non proprio brillantemente, almeno decorosamente – gli stress test promossi dall'Eba, l'autorità di vigilanza europea nei confronti di 48 istituti di credito, tant'è che Piazza Affari aveva festeggiato con un

banche - come stanno quelle italiane dopo gli stress test dell'Europa? : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm le quattro Banche analizzate dallo studio delle autorità comunitarie per certificare la resistenza agli shock

banche - come stanno quelle italiane dopo gli stress test dell’Europa? : Venerdì scorso, a borse chiuse, sono arrivati i risultati degli stress test ad opera dell’Autorità bancaria europea sugli istituti europei. Nei test dell’Eba e della Bce (Banca bentrale europea) si ipotizzavano scenari di diversa natura in condizioni avverse per le Banche da qui al 2020, per testare in particolare la capacità di resilienza e di reazione in termini di perdita di capitali e solidità patrimoniale. Ottime notizie per il settore in ...

Stress test - perché le banche italiane non possono cantare vittoria : La fotografia che emerge dalle pagelle europee è datata, dal momento che è basata sui bilanci a fine 2017 non tiene infatti conto dei recenti peggioramenti dello spread sui titoli di Stato e della crescita economica ...

Le banche italiane promosse - soddisfatto Tria : I risultati positivi ottenuti dai rpincipali istituti di credito fanno tirare un sospiro di sollievo dopo i giudizi e le stime negative delle utime settimane sulla nostra economia -

Superato lo scoglio stress test Eba - promosse le banche italiane : Le banche italiane superano gli stress test: secondo i risultati forniti dall'Eba, tutti e quattro gli istituti interessati - Intesa San Paolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm - hanno registrato un coefficiente patrimoniale superiore al minimo necessario per essere 'promosse' Segui su affaritaliani.it

banche italiane meglio delle tedesche : Sorpresa: le Banche italiane resistono meglio allo stress delle tedesche e francesi. Lo dimostrano i risultati degli esami dell'Eba, l'autorità bancaria europea. Che fanno salire Intesa Sanpaolo ai ...

Le quattro principali banche italiane hanno superato gli stress test europei : Le quattro principali banche italiane, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm, hanno superato gli stress test europei realizzati dall’Autorità bancaria europea (EBA) e dalla Banca centrale europea (BCE). Il Sole 24 Ore ha scritto che «i quattro istituti hanno riportato