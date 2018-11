Le 10 ragioni per cui gli utenti amano i prodotti Apple

Malore per Al Bano dopo un concerto a Zurigo : le ragioni : Giallo sulle condizioni di salute di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco secondo quanto è stato affermato da Barbara d'Urso durante un collegamento con il Tg5, poche ore fa sarebbe stato colto da un Malore mentre era a Zurigo. Il cantante di Cellino San Marco sarebbe dovuto essere ospite dell'ottava puntata di Domenica Live ma, come anticipato su TvBlog.it poco prima dell'inizio della trasmissione, l'ospitata sarebbe saltata ...

Cesare Battisti : nessuna fuga - a San Paolo per ragioni mediche : Roma, 31 ott., askanews, - 'Vado a San Paolo una volta al mese, cinque giorni al mese per ragioni mediche; questa volta anche per trattare la pubblicazione del mio libro. Sto tornando a casa come ...

Buone ragioni per creare siti web con Bootstrap : Una lista ordinata, un menu dinamico, un contenuto strutturato ad accordion sono solo alcuni esempi di come il mondo del web sesign e del backend siano fortemente legati e tanto più un team di ...

Lesbiche anti-trans - tre ragioni per cui il loro odio è ridicolo : di Margherita Cavallaro Prima di tutto: non sono morta. Sono solo stata molto impegnata tra ferie, sgnacchera e carriera (ah, già sento il dolce suono della tua ribollente invidia, o mio amico, contemporaneo Fantozzi). E ora veniamo al dunque e parliamo dello spiacevole evento accaduto al Pride di Londra lo scorso luglio. Perché ho aspettato così tanto? Perché ero così innervosita da continuare a scrivere cose troppo offensive e a ripetere ...

Bevanda alimentare richiamato dai supermercati : info e ragioni del ritiro : Ancora un richiamo dagli scaffali dei supermercati italiani disposto dal Ministero della Salute a scopo precauzionale. La notizia arriva a poche ore dalla segnalazione della ditta Bauli che ha subito un richiamo lo scorso 3 ottobre 2018. Ci sarebbe, infatti, un errore dell’Asl di Salerno dietro al ritiro dal mercato di un lotto di croissant Bauli per presunta salmonella. Lo ha comunicato la stessa azienda, che è stata costretta a ...

Stanchi dopo una buona notte di sonno? Ecco 10 ragioni scientifiche che spiegano il perché : Ci siamo passati tutti almeno una volta: dopo una buona notte di sonno e riposo, ci svegliamo Stanchi. Ma perché? Gli esperti illustrano 10 motivi scientifici che spiegano la stanchezza al risveglio dopo una notte di giusto riposo. 1. Non si riceve abbastanza luce naturale “L’esposizione alla luce stimola il cervello e il corpo, facendoci essere più svegli e in allerta”, spiegano gli esperti. Gli impiegati rinchiusi in uffici con scarsa luce ...

Larry Brown torna negli Stati Uniti/ Basket - il coach di Torino si ferma per ragioni mediche : ragioni mediche costringono Larry Brown, allenatore della Fiat Torino, a rientrare negli Stati Uniti: dovrebbe trattarsi di pochi giorni, intanto la squadra ha perso anche a Venezia(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Basket - Larry Brown torna in Usa per ragioni mediche : Umana Venezia-Fiat Torino 'Ho un annuncio da fare: devo tornare negli Stati Uniti per una questione medica'. Larry Brown, 78enne leggendario coach alla prima stagione a Torino, chiude la conferenza ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : sepoltura di massa per ragioni sanitarie : In Indonesia, nella città di Palu, la Protezione civile procederà a una sepoltura di massa delle vittime del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno investito l’isola di Sulawesi: lo ha reso noto il portavoce Sutopo Purwo Nugroho, citando ragioni sanitarie. Al momento il bilancio provvisorio dei morti ha raggiunto quota 832, ma si teme possano essere migliaia. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia: sepoltura di massa per ragioni ...

Luca Coffari : non correrò a Sindaco alle prossime amministrative e le ragioni sono personali : Un progetto di livello europeo, come anche molti grandi eventi che hanno portato il nome di Cervia nel mondo: da Ironman alla mille miglia, abbiamo messo in campo anche un piano strategico del ...

5 ragioni per cui Manifest potrebbe essere la nuova Lost : L'aereoIl cast coraleOscuri segretiI riferimenti simboliciLe differenzeQuesta settimana ha debuttato negli Stati Uniti una nuova serie tv che ha fatto parlare molto di sé ancora prima della messa in onda: si tratta di Manifest, nuovo titolo di Nbc che con la sua première ha attratto 10 milioni di spettatori (seconda, nella serata, solo a The Big Bang Theory). Prodotta fra gli altri da Robert Zemeckis, si tratta di una serie mystery che ha spinto ...

Rapimento di padre Maccalli in Niger. P. Porcellato : 'ragioni economiche in un terreno fertile per i gruppi jihadisti' : Ne è contagiato anche il Niger, una nazione i cui cittadini rimangono tra i più poveri del mondo, a dispetto delle ricchezze della terra su cui camminano da secoli. Quali significati assume, oggi, la ...

Le 3 ragioni per considerare Huawei Mate 20 Pro più potente dell’iPhone XS : in Cina sono sicuri : C'è grandissima attesa attorno all'evento in programma a metà ottobre, quando finalmente conosceremo le principali caratteristiche hardware e probabilmente software del cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, il nuovo membro di una famiglia che promette benissimo. Il top di gamma, infatti, potrà contare su un processori probabilmente senza uguali sul mercato, in quanto a detta del produttore asiatico Kirin 980 dovrebbe essere addirittura più performante ...