Lavori nuovo Ospedale di Ragusa | ventisei indagati

Ponte Morandi - il commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i Lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...

Chiaia - arrivano i cantieri delle Feste : tre mesi di Lavori e nuovo rischio caos : arrivano i cantieri tra le strade dello shopping e i baretti di Chiaia. Si tratta di interventi per la posa della fibra ottica e dei cavi dell'Enel. Sono previsti circa tre mesi di lavori. Tante le ...

Roma : ponteggio Lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario : Roma – A causa del forte vento che in queste ore sta interessando Roma, in via Gabrio Casati, al nuovo Salario, un ponteggio per i lavori di ristrutturazione di un palazzo e’ crollato sulle auto in sosta. Non ci sono feriti. L'articolo Roma: ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario proviene da RomaDailyNews.

Cuneo - inaugurato il nuovo Stadio del nuoto : completati i Lavori con il contributo della Regione Piemonte : inaugurato il secondo lotto dello Stadio del nuoto di Cuneo: completata la piscina polivalente, realizzata con il contributo della Regione Piemonte È stato inaugurato questa mattina il secondo lotto di lavori dello Stadio del nuoto di Cuneo. A distanza di 3 anni si completa così quanto previsto nell’accordo di programma, siglato a dicembre 2009, tra Regione Piemonte e Comune, che prevedeva un contributo regionale di 2 milioni e 300 mila ...

Bucci : ancora non pronti per inizio Lavori nuovo ponte Genova : Genova- “Il commissario puo’ chiedere ogni giorno il dissequestro dei monconi del Morandi ma ogni giorno puo’ anche ottenere una risposta negativa. In ogni caso noi oggi non saremmo in grado di far partire immediatamente i lavori perche’ non abbiamo ancora il progetto. Per cui, mentre la giustizia procede il suo corso, noi lavoriamo per definire chi fa il progetto, in che modo, chi paga, in maniera da essere pronti a ...

Monte Echia - nuovo via ai Lavori : il cantiere era fermo da 9 anni : Ripartono i lavori a Monte Echia. Dopo un'odissea durata nove anni , le opere sono cominciate nel 2009, sono stati aggiudicati , in via provvisoria, i lavori di completamento della sistemazione e ...

Udinese - Lavori al Friuli : nuovo campo e inaugurato il Macron Store : Novità per l'Udinese alla Dacia Arena: iniziati i lavori per migliorare il terreno di gioco, mentre ieri è stato inaugurato lo Store. L'articolo Udinese, lavori al Friuli: nuovo campo e inaugurato il Macron Store è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bagheria avrà un nuovo punto emergenza - al via Lavori per mezzo milione di euro : Tra quattro mesi Bagheria avrà il nuovo punto territoriale di emergenza , Pte, . Verrà realizzato in un edificio di via Capitano Luigi Giorgi confiscato alla mafia e messo a disposizione in comodato ...

Nuovo ponte Genova - l'intesa per il via ai Lavori sembra ancora lontana : Sul progetto presentato dall'architetto Renzo Piano ci sono già delle divergenze. Il commissario per la ricostruzione Toti e i Cinquestelle sono divisi su chi dovrà ricostruire l'opera -

Crollo Genova - Renzo Piano : 'Il nuovo ponte durerà mille anni' - Toti : 'Fine Lavori entro ottobre 2019' : Toti: entro ottobre 2019 nuovo viadotto sul Polcevera - "entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avrà un nuovo ponte sul torrente Polcevera". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e ...