L' attrice Shirley Hellyar muore dopo aver raccolto i fondi per il suo funerale

Shirley Hellyar - attrice di Netflix - muore dopo aver raccolto i fondi per il suo funerale. "Non voglio pesare sui miei genitori" : Shirley Hellyar, attrice nota per il suo ruolo nel film Netfilx 'Il re fuorilegge', ha commosso tutti con il suo ultimo gesto. L'attrice infatti, dopo aver scoperto di avere poche settimane di vita, ha aperto una pagina web per raccogliere fondi utili a pagare il suo funerale. La motivazione è quella di non voler gravare sulle spalle dei genitori che, poco tempo prima, avevano perso anche un altro figlio ovvero suo fratello.In tutto ...