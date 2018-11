La mia malattia mi riduce così Guardate con i vostri occhi perché sono favorevole

“La mia è una malattia degenerativa”. Vincenzo Mollica - la frase choc dello storico giornalista. “Quando morirò…”. Il dramma del conduttore di “Do re ciak gulp!” : Si tratta di un momento complesso per l’amato giornalista Vincenzo Mollica. Eh sì, perché non deve essere facile per un inviato perdere, seppur non completamente, la vista. Lo storico giornalista di Rai 1, lo ha confessato ai “Lunatici”, presentando il suo nuovo libro: “Ho scelto di misurarmi con gli aforismi perché da tre anni a questa parte ci vedo molto poco. Il giornalista ha parlato del suo ultimo libro, edito da Rai Libri, Scritto a mano e ...

Nadia Toffa in un’intervista su Radio24 : ‘La mia malattia durerà tutta la vita perché…’ : La conduttrice de Le Iene Show si confessa a Radio 24 Alcune ore fa Nadia Toffa ha rilasciato una lunga intervista a Radio 24 parlando a lungo della malattia che l’ha colpita l’anno scorso.... L'articolo Nadia Toffa in un’intervista su Radio24: ‘La mia malattia durerà tutta la vita perché…’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isabella Ferrari/ "La mia malattia? Il periodo più difficile - qualche anno fa era mortale" (Domenica In) : Isabella Ferrari oggi pomeriggio sarà tra gli ospiti di Domenica In per un'intervista a 360 gradi tra carriera, vita privata e il primo provino con Carlo Vanzina (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:28:00 GMT)

Giulia - 10 anni - muore di leucemia : la stessa malattia aveva ucciso la gemellina Greta : Giulia e Greta Belluco, due gemelline della Bassa Padovana, se ne sono andate a sei anni l’una dall’altra, colpite dallo stesso male. Greta è morta nel 2012 a soli 4 anni, la sorella Giulia si è spenta a dieci anni mercoledì scorso. Quest’ultima, quando la sorellina era stata male, le aveva donato il midollo.Continua a leggere

Obesity day - la storia di Angela : “Pesavo 165 chili. Non è una colpa - ma una malattia. Ora difendo la mia dignità” : Era un’ex bambina normopeso, una nuotatrice professionista che amava gareggiare, tanto da arrivare a fare lo stretto di Messina a nuoto con la squadra civile delle Fiamme oro. Allenarsi però non era facile, anche perché l’allenatore aveva la brutta abitudine di pesarla, come tutti gli altri, una volta a settimana, una pratica che “secondo me ha dato il via ai disturbi alimentari di cui avrei presto sofferto”. “Ci ...

Carlo Calenda : "Mia moglie? La donna più coraggiosa che conosca. Mi disse : 'La mia malattia non è una colpa - non inventiamo scuse'" : "Alla gente non importa se Di Maio sia bravo o meno, ma che sulla sedia ci sia uno di loro. Perché negli ultimi decenni non hanno sentito di essere rappresentati da chi doveva esser 'competente'". Nella difficoltà a creare un'identificazione, Carlo Calenda individua la causa principale che ha portato la sinistra a non esser più scelta da molti suoi elettori, premiando i candidati leghisti e pentastellati. Lo racconta in ...

CAROLYN SMITH DIFENDE NADIA TOFFA/ "Devo la mia forza a mia madre - aveva una malattia" (Domenica in) : La lotta di CAROLYN SMITH contro il cancro non è ancora terminata. Oggi la coreagrafa e nota giudice di Ballando con le stella sarà ospite della puntata di Domenica in(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:22:00 GMT)

Lino Banfi : "I miei colleghi andavano ai festini - io restavo a casa con mia moglie. A Lucia devo tutto. Non meritava questa malattia" : "Fin dall'inizio, quando i miei colleghi si divertivano tra sesso e festini, io stavo a casa con le pantofole, con la moglie e i figli". La fama non ha mai dato alla testa a Lino Banfi, da sempre fortemente ancorato alla sua famiglia e legato ai suoi fan, ai quali non nega mai un autografo, un sorriso, una battuta. L'attore ha recentemente rivelato che la moglie è affetta da una grave malattia. In un'intervista rilasciata al settimanale ...

Avril Lavigne torna con un nuovo album dopo la malattia : “Avevo accettato la morte - sono stati gli anni più difficili della mia vita” : dopo una lunga lotta contro la malattia di Lyme che le è quasi costata la vita, la cantante canadese Avril Lavigne è pronta a tornare con un nuovo album. L’interprete di successi come “Complicated” e “Girlfirend” ha contratto la malattia nel 2014, ma le è stata diagnosticata solo dopo diversi mesi. “Ho passato gli ultimi anni chiusa in casa, combattendo con la malattia di Lyme”, ha scritto sul suo sito, ...

