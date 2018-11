La manovra gialloverde ha il respiro sempre più corto

Perché la manovra gialloverde non è sostenibile secondo la Confindustria : Roma, 12 nov., askanews, - 'Oltre a tutte le incongruenze e debolezze' della manovra, 'la scelta di impegnare quasi i due terzi delle risorse al sostegno della spesa corrente e l'assenza di un piano ...

Mattarella è preoccupato per la manovra gialloverde. E scrive a Conte : Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione della Manovra alle Camere. Che non lo abbia fatto a cuor leggero è cosa nota. Non fosse altro che, mentre il testo arrivava al Quirinale per ottenere il via libera, in un messaggio inviato all'Acri in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio,

Ecco perché la manovra gialloverde avrà effetti recessivi sulla crescita : Riceviamo la lettera del deputato e responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia, Renato BrunettaLa Legge di Bilancio del Governo gialloverde avrà effetti netti recessivi sulla crescita, dovuti ad una spinta espansiva molto ridotta generata dalle misure assistenzialistiche inserite nella manovra e ad un moltiplicatore recessivo molto accentuato dovuto all'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato, dal credit ...

La manovra fiscale gialloverde spiegata in otto punti : Cosa ci aspetta sul fronte tributario in epoca gialloverde? Poco di buono, e ve lo spiego in otto punti.La pressione fiscale non scenderà e la pressione tributaria sulle imprese aumenteràIl documento programmatico di bilancio (DPB) del governo indica che la pressione fiscale nel 2019 resterà costante al livello del 2018 (41,8 per cento). Si interrorompe così il trend degli ultimi cinque anni, che aveva sempre visto ...

Gli avvertimenti al governo gialloverde e le furbizie della manovra. Di cosa parlare stasera a cena : Tutto è ormai molto chiaro e il presidente della Bce Mario Draghi mette ancor più in evidenza quali sono i modi e gli strumenti con cui la Banca centrale potrebbe agire in caso di difficoltà in Italia. Un caso Italia di cui ormai si discute apertamente in Europa. E, anche se in molti sottolineano il

La manovra gialloverde sembra un'opera di Banksy : Roma. Ciò che preoccupa di più gli osservatori non è tanto la strategia del governo italiano, ma la sua incomprensibilità. La contraddittorietà tra fini dichiarati e mezzi usati per raggiungerli. La ...

La manovra gialloverde sembra un’opera di Banksy : Roma. Ciò che preoccupa di più gli osservatori non è tanto la strategia del governo italiano, ma la sua incomprensibilità. La contraddittorietà tra fini dichiarati e mezzi usati per raggiungerli. La giornata di Lunedì, con gli interventi separati del presidente del Consiglio Conte e dei ministri Tri

L'Ufficio parlamentare Bilancio boccia - ancora - i numeri della manovra gialloverde : ...Pisauro ribadisce che la decisione è stata effettuata "sulla base esclusivamente delle variabili esogene e delle informazioni sulla struttura della manovra fornite dal Ministero dell'Economia e ...

L'Ufficio parlamentare Bilancio boccia (ancora) i numeri della manovra gialloverde : L'Ufficio parlamentare di Bilancio boccia di nuovo la manovra del governo, o meglio, conferma la bocciatura con una nota che sottolinea che “all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019”, non c'è alcuna “informazione obsoleta”. A rinfocolare la polemica è

Quota 100 e condono fiscale. Ecco la manovra gialloverde : Primo obiettivo: rassicurare. Quando Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si presentano davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, molte delle misure che faranno parte della manovra sono già stata anticipata da “fonti di Palazzo Ch

Quota 100 e condono fiscale. Ecco la manovra gialloverde : Primo obiettivo: rassicurare. Quando Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si presentano davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ...

Fitch boccia la manovra gialloverde : La manovra comporta dei rischi consistenti per l’Italia, ha scritto l’agenzia di rating Fitch. Luigi Di Maio ha risposto che “ci interessa essere promossi dai cittadini, non da altri”. “Abbiamo convenuto che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita molto debole, a una rece