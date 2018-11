La laurea? Per Matteo Salvini non conta più

Che cos'è il valore legale della laurea e perché Salvini ne propone la riforma : Negli anni i progetti di legge per togliere valore legale alla laurea non sono mancati e ce ne sono anche dei 5 Stelle. Ora...

Salvini contro il valore legale della laurea : "Aboliamolo". Bussetti : "Per ora non è in programma" : Il vicepremier alla scuola di politica della Lega: "università serbatoi elettorali, questione da affrontare". Il ministro dell'Istruzione: "Prima modifiche sulla scuola"

Pass laureati - presentazione oggi a Martina Franca. Master internazionali dell'università di Bari - bando per borse di studio fino a 19mila ... : Una moderna politica per il diritto allo studio e per una scuola di qualità, dovrebbe ripartire proprio da queste ultime tendenze che vanno governate con opportuni provvedimenti improcrastinabili da ...

laurea sparita. Rischio espulsione per Marco Valli - portavoce M5S alla Ue : A Rischio espulsione il portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Marco Valli. L'inchiesta pubblicata ieri dal sito del Sole 24 Ore, che ha denunciato la sparizione della Laurea in Economia aziendale dichiarata in campagna elettorale e del curriculum vitae, ha messo in moto il collegio dei probiviri, l'organo disciplinare del Movimento...

laurea sparita. Rischio espulsione per Marco Valli - portavoce M5S alla Ue : Trasparenza 06 novembre 2018 L'Italia e quei curricula fantasma al Parlamento Europeo Presentato in campagna elettorale come Laureato in Economia aziendale, la sua Laurea, a differenza di altri ...

Come funzionerà il bonus per le assunzioni di laureati con 110 e lode : 'La domanda è quanto il profilo di un laureato con 110 e lode sia compatibile con le posizioni offerte nel nostro Paese', si legge ancora sul Sole 24 Ore, 'in un'economia dominata da imprese di ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo : Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due ...

Scuola - le novità nella legge di bilancio : concorsi per neolaureati - alle elementari torna il team. Ma i precari protestano : Tra le misure che il ministro Bussetti ha consegnato, nell'ottica dei risparmi, anche la cancellazione definitiva della chiamata diretta all'Università. Ridotta anche l'alternanza Scuola-lavoro (ore più che dimezzate). I docenti non di ruolo minacciano il blocco degli scrutini

Scuola - UDU : ‘Bonus per chi assume laureati e dottorati eccellenti : sbagliato premiare retorica dell’eccellenza’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al presunto bonus destinato alle aziende che si impegnino ad assumere i neo laureati ‘eccellenti’. UDU – Apprendiamo dall’articolo di Scuola24 che nella bozza della legge di bilancio sarà presentata una misura che consiste nel dare uno sgravio di 8mila euro per 12 mesi a chi assume, a partire dal 1 dicembre 2019 fino al 31 dicembre ...

Manovra : sgravi per chi assume laureati a pieni voti e terreni gratis per famiglie numerose : Sale l'attesa per il testo della Manovra, che al momento è al vaglio della Ragioneria e del ministero dell'Economia mentre mercoledì approderà in Parlamento. Tra le novità dell'ultima versione spuntano gli sgravi fiscali per chi assume giovani laureati a pieni voti, oltre a una sorta di flax tax per i ...

Arriva il bonus lavoro per laureati : Roma, 29 ott., AdnKronos, - In arrivo il bonus lavoro per le giovani eccellenze italiane. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con ...

Adele Zito - mamma di Edoardo Bennato/ Video - sognava la laurea del figlio “mi prendevano in giro per questo” : Adele Zito, mamma di Edoardo Bennato: la donna nella sua unica e ultima apparizione tv insieme al musicista: oggi il cantante l'ha ricordata a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Provincia - valutazione delle performance : bando per tre laureati : BRINDISI - La Provincia di Brindisi ha attivato, tramite apposito Avviso pubblico, la procedura per l'acquisizione delle candidature per la nomina di tre componenti del Nucleo di valutazione della ...

Scuola - ok al concorso per 12mila maestri diplomati e laureati : presto il bando : Il ministro Bussetti ha firmato il decreto: al via il concorso straordinario per primaria e infanzia. "presto anche il bando...