La Juve apre alle gare di Serie A all’estero | Ricci | «E’ una buona opzione»

La Juve apre alle gare di Serie A all’estero - Ricci : «E’ una bona opzione» : Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus, ha aperto alla possibilità di portare delle gare di Serie A oltre i confini nazionali. L'articolo La Juve apre alle gare di Serie A all’estero, Ricci: «E’ una bona opzione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA/ Lucchese-Juventus U23 (risultato live 2-1) streaming video e tv : la riapre Kastanos! : DIRETTA Lucchese-Juventus U23, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C (9^ giornata) in programma domenica 28 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:09:00 GMT)

Clamoroso allo Stadium : il Genoa blocca la Juventus e riapre la lotta per lo scudetto : 1/72 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : 'Bianconeri su Grimaldo'. E Chiellini apre al ritorno di Pogba : In Portogallo sono sicuri: "La Juventus ha già parlato con Grimaldo" . Il calciatore in questione è Alejandro Grimaldo Garcia, terzino sinistro classe '95 di nazionalità spagnola e dal 2016 al Benfica.

Lukaku apre alla Juve? L'ex United Pallister : "Zero rispetto!". Ma ne ha anche per Mou : La prima di Star Sport riporta l'intervista a Gary Pallister All'idea di misurarsi un domani con la Serie A, ha risposto senza filtri: "Perché no? Lo spero" . Una dichiarazione spontanea, che però Oltremanica ha ...

Juventus-Zidane - l’agente apre al ritorno : futuro ancora in bianconero : Continua la marcia della Juventus, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni dell’agente di Zinedine Zidane al Journal de Dimanche: “Zizou non andrà ad allenare in Premier League perché non è compatibile con il suo stile. Juventus? Potrebbe essere, ha una storia con quel club” le parole di Alain Migliaccio. “Si è preso un anno sabbatico e non tornerà indietro. L’Inghilterra comunque non lo ...

Champions League 2018/19 : Juventus-Young Boys apre la seconda giornata. In serata la Roma : Dybala La Uefa Champions League 2018/19 continua con la seconda giornata della fase a gironi, che viene inaugurata dalla Juventus alle 18.55, in campo all’Allianz Stadium contro gli svizzeri dello Young Boys. Impegno casalingo anche per la Roma, che in serata ospita all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen. Le due partite, insieme a tutte le altre, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 2 ottobre ...

Live Juventus-Napoli 1-1 Apre Mertens - poi Mandzukic : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

LIVE Pagelle Juventus-Napoli in DIRETTA : 1-1. Mertens apre - Mandzukic risponde : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Napoli Benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Napoli, big match dell’ottava giornata della Serie A 2018/19. Alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno le prime due della classe, divise da appena tre punti. Da una parte i padroni di casa che provano l’allungo, dall’altra i partenopei che proveranno a bissare la vittoria della scorsa stagione. I bianconeri ...