La forza dei numeri affossa la finanziaria

Prova di forza di Salvini - rabbia dei 5 Stelle. Parlamento appeso a un'intesa politica che non c'è : Una farsa che rischia in un battibaleno di trasformarsi in tragedia. È sera quando Matteo Salvini piomba in Senato. Convoca le telecamere per esultare per l'imminente apProvazione del decreto Sicurezza. Poi trasloca in aula, dove si divide tra i banchi del governo e momenti d'ilarità tra i banchi dei suoi. Una pura ostentazione di forza, una costruzione simbolica della leadership che ribalta il tavolo fino a quel momento imbandito ...

Terremoto Centro Italia : rafforzata la presenza dei tecnici per la manutenzione delle Sae : Si è svolta questa mattina, presso la sede della Protezione civile, a Roma, una riunione presieduta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e mirata a rafforzare la collaborazione tra i Comuni dell’area del cratere sismico del 2016, i cittadini residenti nelle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e le ditte responsabili della costruzione delle SAE.-- Al tavolo hanno partecipato l’Assessore della regione Marche, Angelo Sciapichetti, il Sindaco ...

Maltempo - Battistoni - forza Italia - : 'Stima dei danni e contributi dalla Ue' : Il senatore Francesco Battistoni, responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura di Forza Italia attacca: 'Il Maltempo continua a non dare tregua ai nostri agricoltori. Si passa da serre distrutte a ...

Allo Stadio di Domiziano in mostra La forza degli Dei e degli Eroi : The strength of gods and heroes, un titolo evocativo per un’esposizione che racchiude la simbologia dell’artista Ciro Palumbo. A Roma dal 27 ottobre al 25 novembre La mitologia e la cultura pop si incontrano e si fondono nelle opere di Ciro Palumbo, artista torinese e protagonista di numerose personali in Italia e all’estero. The strength of gods and heroes (La Forza degli Dei e degli Eroi) è il titolo della mostra, prodotta e organizzata da ...

Maltempo : nella solidarietà - la forza dei friulani : Fango, alberi spezzati, tronchi a bloccare le strade, fiumi in piena, strade spaccate e ponti spazzati via dalla forza impetuosa dell'acqua. E poi il buio, i black out, l'assenza di corrente e linea ...

La guerra e l'ignoranza sono alla base dei matrimoni forzati in Yemen - Siria e Libia - : Famosa è la storia di Nojoud Ali, la più piccola divorziata del mondo, divenuta nota grazie al suo libro autobiografico "Io, Nojoud, dieci anni, divorziata". Nojoud insieme alla famiglia lascia il ...

Roma : a Stadio Domiziano in mostra 'La forza degli dei e degli eroi' : Roma, 24 ott. (Labitalia) - La mitologia e la cultura pop si incontrano e si fondono nelle opere d[...]

La forza di Salvini è nella pavidità dei suoi compagni di governo : ov'è questa improvvisa credibilità guadagnata da Salvini nel giro di qualche mese dopo essere stato a lungo ai margini del berlusconismo come cameriere che guardava a destra? Sta tutto nella mollezza di compagni di governo che ogni giorno, tutti i giorni, gli permettono di alimentare l'epica di un personaggio che in tutto il mondo viene visto come tronfio provocatore degli istinti bassi e goffa fotocopia di un Trump rivisto in salsa ...

Di Maio si fa forza del risultato alla kermesse dei Cinquestelle : Al Circo Massimo di Roma 20mila persone, secondo gli organizzatori, stanno partecipando agli incontri M5s. Domani attesi Grillo e Conte -

Punti di forza e debolezze dei 12 concorrenti che vanno ai live di XFactor : A partire da Luna , la piccola capellona sarda, con la quale Agnelli potrà divertirsi a esplorare il mondo del pop più commerciale; la ragazza, che suona il pianoforte rappando e si muove benino sul ...

Fabrizio/ Video - il principe dei kiwi gialli non vuole fidanzarsi per forza (Il Contadino cerca moglie 4) : Fabrizio è un ragazzo di 37 anni che ha voglia di innamorarsi e per questo ha deciso di partecipare a Il Contadino cerca moglie 4. Non vuole fidanzarsi per forza se non con la persona giusta(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Gli allocchi del sovranismo e la gran forza del Partito dei Fatti : Al direttore - E allora l’Agenzia delle entrate si candidi alle elezioni. Giuseppe De Filippi Al direttore - Ha ragione, Cerasa. Ho notato che i cosiddetti giornaloni hanno, ormai, preso posizioni fortemente critiche nei confronti del governo sovranista-populista. Gli editoriali di Panebianco, Gia

Acerbis a supporto dei giovani : il brand è partner tecnico di forza Academy : : Acerbis partner Forza Academy. Acerbis Italia, marchio di abbigliamento sportivo con sede ad Albino, in provincia di Bergamo, ha deciso di supportare a livello tecnico il progetto “Forza Academy”, un’accademia di calcio con sede a Siem Reap in Cambogia, fondata dalla famosa APP di risultati sportivi live Forza FOOTBALL. L’obiettivo che l’Academy si vuole prefiggere […] L'articolo Acerbis a supporto dei giovani: il brand ...

Juventus forza 6 - nel mirino dei bianconeri c'è il record di vittorie iniziali in Serie A : In poco più di 15 minuti, la Juventus ha risolto la pratica Bologna inanellando la sesta vittoria consecutiva iniziale e consolidando il primato in vetta alla classifica [VIDEO]. I bianconeri, pertanto, iniziano ad accarezzare l'idea di realizzare un nuovo record, anzi due. Il primo è quello relativo alle vittorie consecutive iniziali proprio della Vecchia Signora, ma ovviamente si guarda anche alla possibilita' di realizzare il filotto assoluto ...