La difesa di fiumi e territorio non è un costo | ma un investimento

(Di martedì 13 novembre 2018) Questa volta non ci sono manine ignote ma apprendisti stregoni che, pubblicamente, alla luce del sole, minacciano nuovi danni all'ambiente. Il nuovo pericolosissimo attacco ha il volto di 26 deputati leghisti che hanno presentato una proposta di legge (n° 260) avente come oggetto: "Disposizioni urgenti per la manutenzione degli alvei deie dei torrenti".La ratio di questo provvedimento è molto semplice: visto che non si riesce a fare la manutenzione deie torrenti affidiamo tutto ai privati. Per spiegare questa autentica follia bisogna fare una piccola premessa e ricordare che oggi, nei pochissimi casi in cui è autorizzato un "piccolo dragaggio", i privati che eseguono i lavori - in considerazione del fatto che diventano proprietari del materiale estratto (ghiaia e sabbia) - devono un piccolo corrispettivo allo Stato.I leghisti essendo, come è noto, ...