La Cuccarini mano nella mano con un uomo misterioso

Lorella Cuccarini mano nella mano con uno sconosciuto a Firenze : La showgirl Lorella Cuccarini è stata paparazzata dal settimanale “Chi”con un giovane misterioso. Nelle foto di “Chi” si vede la Cuccarini con un uomo sconosciuto che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie del centro della città. L’entourage della showgirl Lorella Cuccarini ha dichiarato: «È solo un conoscente, per l’esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. ...

