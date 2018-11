Kylie Minogue | meravigliosa sul palco a 50 anni

dilei

(Di martedì 13 novembre 2018), la “venere tascabile”, a 50suonati non molla un colpo. E nell’unica data italiana del suo Golden Tour ha dato prova di essere in super forma tenendo fede al suo soprannome di “Principessa del pop”. Energica, instancabile, animale dascenico, in un continuo cambio d’abito e coreografiaha retto due ore di concerto con l’energia di una collega ventenne. Lunedì 12 novembre 2018, al Gran Teatro Geox di Padova, la cantante australiana ha cantato e ballato, dedicando anima, voce e corpo a quello che è stato definito dai critici “un perfetto meccanismo di entertainment”. Merito di una dieta e di un allenamento rigoroso, senz’altro. Merito anche della genetica che ha dotato questa fatina del pop di un viso e un corpo meravigliosi, seppur in miniatura (è alta 152 cm), che non sembrano avvertire il ...