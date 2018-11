Juventus | occhi su Tonali | il “nuovo Pirlo” fa impazzire tutta Europa

Juventus - occhi su Martial : le cifre alte non spaventano la società bianconera : Resosi protagonista nell’ultimo mese di campionato dello United, Anthony Martial sembra non volersi fermare più. Come spesso accade, dopo questo super periodo accompagnato da gol fondamentali, il francese ha attirato l’attenzione anche delle altre big europee. Come riferisce Tuttosport, la Juve avrebbe iniziato un timido corteggiamento nei confronti del giocatore a disposizione di Mourinho. Adesso […] L'articolo Juventus , occhi ...

Juventus U23 AREZZO / Streaming video e diretta tv : occhi su Pereira. Orario - quote e probabili formazioni : diretta JUVENTUS U23- AREZZO , info Streaming video e tv: probabili formazioni , Orario , quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone A(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Juventus - infortunio al ginocchio per Dybala durante Brasile-Argentina : L’Argentina è stata sconfitta per 1-0 in amichevole contro il Brasile per via di un gol realizzato in pieno tempo di recupero con un colpo di testa dal difensore centrale dell’Inter Joao Miranda. Ma a preoccupare i tifosi della Juventus al termine di questa partita non è di certo la sconfitta dell’Albiceleste, quanto piuttosto quello […] L'articolo Juventus, infortunio al ginocchio per Dybala durante Brasile-Argentina ...