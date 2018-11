Juventus | il figlio di Nedved posa con Pogba e scatena i tifosi

Juventus - Nedved Junior insieme a Pogba : il figlio di Pavel ‘riaccende’ i sogni di mercato dei tifosi : Pavel Nedved Junior abbraccia Paul Pogba e condivide la foto del suo incontro sui social: i tifosi bianconeri sognano un ritorno del centrocampista tra le fila della Juventus Basta una foto social tra il figlio di Nedved e Paul Pogba per innescare le fantasie di mercato dei tifosi della Juventus . Pavel Junior ha incontrato il campione francese e centrocampista del Manchester United e con lui si è immortalato in uno scatto, che ha condiviso ...

Juventus - in arrivo il terzo figlio per Bonucci e la moglie Martina : l'annuncio sui social : Questa mattina, i fans di Leonardo Bonucci hanno ricevuto una bellissima notizia. Infatti, il difensore della Juventus ha annunciato insieme alla moglie Martina che aspettano il loro terzo bambino o bambina. Questa è sicuramente una notizia molto bella e il terzogenito dei coniugi Bonucci andrà a fare compagnia ai piccoli Lorenzo e Matteo. Il numero 19 bianconero e la moglie hanno dato l'annuncio della lieta novella condividendo in contemporanea ...